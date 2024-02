Moretta, il Carnevale rinviato a sabato 17 febbraio causa maltempo

Causa il maltempo previsto per domani, sabato 10 febbraio, il Carnevale di Moretta che avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio è stato rinviato al prossimo sabato 17 febbraio.

Intanto le maschere morettesi il “Nudar” è quest’anno Matteo Moine, affiancato dalla Contessina Michela Rossi hanno ricevuto le chiavi del paese dal sindaco Gianni Gatti. Con loro Daniele Mussetto nei panni del Cavaliere, assieme alle damigelle Federica Battisti e Cinzia Morano.

All’investitura in Municipio erano presenti un buon numero di amministratori comunali.

“Per noi – dicono le maschere – è iniziato un lungo periodo fatto di importanti presenze in occasioni di eventi, feste e sfilate dove porteremo tutta l’allegria e la tradizione delle maschere di Moretta. Ma è soprattutto alle “visite del cuore” che teniamo in modo particolare. Entrare in casa di riposo, nelle scuole e in altri luoghi del comune di Moretta per regalare un momento di spensieratezza e di Carnevale”.

Sabato 17 oltre al gruppo delle maschere morettesi sfilerà anche il carro allegorico realizzato dai ragazzi dell’oratorio dal titolo: “B-Shido - la via del carnevale”, che riproduce un grande drago cinese per ricordare che quest’anno in Cina ricorre l’anno del Dragone

“Carnevale – afferma il sindaco Gatti – è sempre un momento da vivere con serenità e allegria. Sono felice che Moretta schieri un bel gruppo di giovani ad impersonare le maschere e che coinvolga tanti ragazzi e bambini con il carro e con momenti di festa”.

Oltre alle ‘visite del cuore’ nelle scuole e nelle casa di riposo morettese Villa Loreto, le maschere si recheranno anche nei paesi del circondario.

Venerdì 16 febbraio ci sarà la grande festa in maschera a Cascina San Giovanni che si aprirà alle 19 l’aperitivo seguito dalla cena con la musica di Enzo e a seguire il dj set di Mux.