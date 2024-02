Ora tutti le vogliono: anche Trenitalia e GTE si propongono per riattivare la Ceva Ormea e la Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Dopo aver presentato ricorso contro la proposta di gestione delle linee ferroviarie Ceva-Ormea e Cuneo-Saluzzo-Savigliano da parte di Longitude Srl, Trenitalia decide di scendere in campo con un propria controfferta.

E non sembrerebbe la sola. Ai due papabili gestori se ne aggiunge un terzo, la GTE, Grandi Treni Espressi, azienda specializzata in organizzazioni di viaggi internazionali.

Lo si evince dalla risposta fornita in Consiglio Regionale dall'assessore ai trasporti Marco Gabusi al consigliere del MoVimento 5 Stelle Ivano Martinetti, a margine di un'interrogazione presentata dal grillino proprio sul ricorso di Trenitalia.

Gabusi è andato oltre, sostenendo che prima GTE e qualche giorno dopo anche Trenitalia hanno manifestato il loro interesse per le due linee. Segno, secondo l'assessore, che la Regione sta tenendo alto l'interesse per il trasporto ferroviario locale ed in particolare sulla Ceva-Ormea e sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano per le quali, parole sue, "stiamo compiendo i passaggi formali e amministrativi per giungere alla loro riapertura".

Soddisfatto, ma più prudente il consigliere Martinetti il quale sottolinea che la Giunta Cirio in questi anni non abbia dialogato abbastanza con Trenitalia.

Non ci resta che attendere.