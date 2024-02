Senape: dal campo alla tavola. Se ne parlerà al Comizio agrario di Mondovì in un incontro gratuito

Il Comizio Agrario e l’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì organizzano venerdì 16 febbraio alle ore 17,30 nella sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì il seminario “Senape: dal campo alla tavola”.

Partecipano: il prof. Silvio Matteo Borsarelli, nutrizionista, Guido Viale dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e Paolo Artusio, dell’azienda agricola “Mosto ardente” di Castellino Tanaro, produttore di salse di senape ed altre piccantezze nella Langa cebana.

Si legge nel sito web dell’azienda agricola: «Il ridotto utilizzo di mezzi meccanici limita la produzione di C02 e mantiene il terreno nel tempo, essendo di rado calpestato da mezzi pesanti. Le nostre colture non necessitano di diserbo costante ed invasivo, permettendo la crescita di fiori ed erbe spontanee, favorendo la conservazione dell’ecositema naturale.

Le dinamiche globali e locali si intersecano sempre di più nelle nostre vite e non possiamo pensare di tornare a fare le cose “come una volta”. La scelta delle nostre coltivazioni nasce dall’osservazione del territorio, compresi i cambiamenti climatici e sociali che stanno accadendo. Introdurre innovazione, adeguata al contesto è per noi la chiave per preservare la memoria e costruire uno sviluppo sostenibile.

[…] Un ambiente sano dona prodotti sani. Sentiamo l’importanza di questa connessione e siamo fieri di offrire un prodotto che oltre al gusto contribuisce al nostro benessere. La nostra piccola azione sul territorio crediamo sia una storia che merita di essere raccontata».

È prevista la possibilità di assaggiare ed acquistare prodotti dell'azienda Mosto Ardente.

L’evento è gratuito

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).