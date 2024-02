Successo a Genola per lo spettacolo “La sedia con il Gruppo giovani del paese

Grande successo per lo spettacolo “La sedia” per la regia di Marco Mucaria il primo evento organizzato dal Gruppo Giovani Genola (GGG) andato in scena giovedì 8 febbraio.

Nello spazio giovani del paese protagonista è stato il Gruppo teatrale Itaca, legato all'associazione Voci Erranti che ha scritto ed interpretato lo spettacolo, sostenuto dal Comune e coordinato dall'Area famiglie e minori del Consorzio Monviso solidale e gestito dalla cooperativa Caracol.

Lo spettacolo è andato in scena dopo una cena conviviale in cui i protagonisti si sono riuniti per uno scambio esperienziale di crescita e divertimento.

“La sedia” ha raccontato le difficoltà dei giovani nel trovare il loro posto in un mondo spesso troppo complicato, nel quale i ragazzi non riescono a esprimersi e trovare la loro strada.

I giovani attori sono partiti da un brainstorming durante il quale hanno condiviso le loro paure e le loro speranze.

La sceneggiatura che ne è conseguita era composta da momenti corali, dialoghi e monologhi.

Tutto ruota attorno alla sedia, metafora del posto che ogni persona cerca nel mondo, un posto che si possono impiegare anni per trovarlo.

I ragazzi del Gruppo teatrale Itaca sono riusciti a far ridere e commuovere il pubblico.