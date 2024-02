Auto contro la recinzione di una casa a Morozzo, un’altra si ribalta all’ingresso di Lagnasco

Potrebbero esserci le mutate condizioni meteo e di conseguenza le non ottimali condizioni del manto stradale lungo la rete viaria provinciale alla base dei diversi incidenti registrati nella giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, lungo diverse strade della Granda.

Nelle prime ore della mattinata i due sinistri che avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, insieme a quello dei sanitari per il soccorso ai feriti, si erano verificati in via Cuneo a Mondovì e lungo la Statale 20 a Savigliano, prima della discoteca Evita.

E’ invece di poco successiva alle ore 11.30 la chiamata arrivata al Comando provinciale VVF per l’incidente verificatosi all’ingresso di Morozzo, nel Monregalese, dove una Peugeot è finita fuori strada in un incidente che non ha coinvolto altri veicoli.

Il mezzo è andato a terminare la propria corsa contro la recinzione di una casa. Rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto, l’uomo alla guida è stato liberato dalla squadra di Vigili del Fuoco giunta sul posto da Cuneo, insieme a un’ambulanza del servizio regionale di emergenza 118 e ai Carabinieri da Morozzo e Fossano. L’uomo, che si presentava vigile e in condizioni tali da non destare particolare preoccupazione, almeno in apparenza, è stato condotto all’ospedale di Cuneo per le cure del caso.

E’ stata invece affidata ai medici dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano la donna feritasi nel ribaltamento dell’auto che stava conducendo lungo la Strada Provinciale 137 in territorio di Lagnasco, nell’affrontare una curva poco prima dell’ingresso in paese.

La chiamata di allarme è giunta ai soccorsi poco dopo le 8.30 di questa mattina. Sul posto, coi sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Saluzzo e i Carabinieri. Anche in questo caso le condizioni della donna non apparivano particolarmente preoccupanti.

La messa di un’auto coinvolta in un altro incidente autonoma ha infine chiesto l’intervento degli stessi vigili del fuoco anche a Caraglio, in via Palazzasso, lungo la Provinciale 174.

Lievi conseguenze per lo scontro fra due auto avvenuto lungo la Strada Provinciale 25 a Tarantasca, tra la rotonda e la pizzeria "Il Pianeta" (foto sotto).