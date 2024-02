Auto contro moto a San Defendente di Cervasca, due feriti lievi e lunghe code

Auto contro moto nel primo pomeriggio in via Bisalta a San Defendente di Cervasca direzione Cuneo.

Sono intervenuti sul posto alle 14.30 i Vigili del Fuoco di Cuneo, il personale sanitario del 118 per le prime cure e i Carabinieri. Lo scontro avrebbe coinvolto due persone, che non sarebbero rimaste ferite gravemente, in quanto non troppo violento. Il conducente dell'auto si trovava già fuori dall'auto, insieme al motociclista è stato affidato alle cure dei sanitari.

A causa dell'incidente stradale si sono, però, verificati disagi alla viabilità con forti rallentamenti al traffico e lunghe code.