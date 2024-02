Borgo San Dalmazzo: aggredisce i vigili che volevano indurlo alla calma, arrestato un trentenne

La Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo ha tratto in arresto un trentenne residente in città. Il fatto nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 febbraio.

L’uomo si era presentato in piazza IV Novembre, di fronte al municipio, in evidente stato di alterazione psicofisica e presentando numerose ferite da taglio al volto e alla braccia, lesioni che verosimilmente si era procurato da solo.

Lì avrebbe iniziato a urlare e minacciare i passanti. Di fronte al tentativo della Municipale di indurlo alla calma e prestargli soccorso l’uomo avrebbe dato in escandescenza aggredendo due agenti, costretti poi a ricorrere alle cure dei sanitari (verranno dimessi con alcuni giorni di prognosi).

Da qui la decisione di trarlo in arresto per condotta violenta e resistenza a pubblico ufficiale. Il trentenne è stato così fermato anche grazie all’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri giunti dalla locale stazione. Portato in ospedale per curarne le ferite, è stato quindi trasferito al carcere Cerialdo di Cuneo.