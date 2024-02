Incidente alla rotonda per l'ospedale di Verduno: due feriti e lunghe code

Un incidente stradale verificatosi poco dopo le 14 di oggi, venerdì 9 febbraio, lungo la Strada Provinciale 7, pochi metri prima della rotonda che conduce all'ospedale di Verduno provenendo da Alba, ha creato code lunghe 2 chilometri in entrambi i sensi di marcia per un paio d'ore.

Due automobilisti, per cause ancora da accertare, si sono scontrati in un frontale: i due guidatori sono stati portati all'ospedale di Verduno (uno in codice giallo e uno in codice verde).

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del caso il personale sanitario del servizio regionale di emergenza 118, i Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento di Alba, che hanno messo in sicurezza la zona: un'autovettura aveva, infatti, una perdita di olio e carburante. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Bra. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 16.