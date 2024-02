Risveglio con la nebbia: molti incidenti sulle strade della Granda

La scarsa visibilità dovuta alla nebbia e il fondo stradale viscido a causa della pioggia, ha provocato diversi incidenti all'alba di oggi, venerdì 9 febbraio, sulle strade della Granda.

A Savigliano un'auto è uscita fuori strada sulla statale 20 nei pressi della discoteca Evita.

A Mondovì si segnala invece uno scontro frontale tra due mezzi in via Cuneo.

In entrambi i casi, sono intervenuti sul posto l'emergenza sanitaria per i soccorsi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, e i carabinieri per i rilievi.