Bitcoin supera 46.000 dollari e trascina le altcoin in positivo

Nelle ultime 24 ore, il Bitcoin ha registrato una crescita del 4%, salendo dai 44.500 dollari fino a superare i 46.000 dollari. Attualmente, la criptovaluta ha un valore di circa 46.900 dollari e potrebbe continuare a salire fino alla soglia dei 47.000 dollari.

Gli analisti e i trader erano in attesa di questa nuova crescita del Bitcoin sin dall’approvazione degli ETF Spot Bitcoin da parte della SEC, avvenuta a gennaio.

L’aumento di valore del BTC ha avuto un effetto positivo anche sulle altcoin. Ethereum è cresciuta del 0,46% nelle ultime 24 ore, arrivando a 2.474 dollari, mentre Solana è salita del 3,71% posizionandosi sulla soglia degli 105 dollari.

BNB è arrivata a 324,32 dollari, dopo una crescita dello 0,32%. Per quanto riguarda XRP, la criptovaluta di Ripple ha avuto una crescita minore, solo dello 0,10% nelle ultime 24 ore, arrivando a un valore di 0,5225 dollari.

Anche Cardano e la meme coin Dogecoin sono cresciute, rispettivamente dello 0,27% e del 0,06%. ADA ha un valore di 0,5404 dollari, mentre dogecoin si attesta sugli 0,08158 dollari.

Secondo gli analisti, l’aumento del valore della criptovaluta è collegato agli ETF Spot Bitcoin che hanno accumulato 8 miliardi nell’ultima settimana. Questo testimonia una grande interesse da parte degli investitori al di fuori del mercato delle criptovalute.

Inoltre, l’analista di mercato di FxPro, Alex Kuptsikevich, ha dichiarato che questa crescita del BTC sopra la media mobile a 50 giorni è segnale di una fase rialzista.

Gli esperti ritengono che il BTC potrebbe crescere ulteriormente con il prossimo halving, previsto per aprile, arrivando a un picco di 88.000 dollari.

L’halving del Bitcoin ridurrà le ricompense per il mining da 6,25 BTC a 3,125 BTC, generando scarsità del Bitcoin sul mercato e aumentando la domanda di quelli rimasti.

La crescita attuale del BTC e quella prevista con l’halving, possono giovare anche ai nuovi progetti attualmente in presale che verranno lanciati nel 2024. Uno dei più interessanti è Bitcoin Minetrix, in quanto propone una soluzione alternativa per partecipare la mining del Bitcoin.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix propone una soluzione innovativa al problema dei costi elevati e della complessità del cloud mining attraverso la sua meccanica di Stake-To-Mine, alimentata dal token nativo BTCMTX.

I servizi di cloud mining tradizionali prevedono contratti vincolanti o il pagamento di una cifra fissa per l’hashrate, ovvero la potenza di calcolo generata dai mining rig per convalidare i blocchi sulla rete Bitcoin e permettere ai miner di ricevere ricompense in BTC.

Bitcoin Minetrix si distingue dai competitor, dando ai titolari del BTCMTX la piena proprietà e la libertà di scegliere quando metterlo in stake per il mining e quando prelevarlo.

In questo modo, gli utenti potranno decidere di ritirarsi dal mining del BTC in qualsiasi momento, in base alle condizioni del mercato.

Come funziona lo Stake-To-Mine? Semplice, gli utenti mettono in stake i loro BTCMTX per ottenere crediti di mining, sotto forma di token ERC-20 non scambiabili.

Questi crediti si dovranno bruciare per generare hashrate sulla piattaforma Bitcoin Minetrix e ricevere ricompense in BTC.

Per agevolare l'utilizzo della piattaforma e gestire BTCMTX, crediti di mining e hashrate, Bitcoin Minetrix metterà a disposizione una dashboard user-friendly compatibile con browser desktop e dispositivi mobili.

La piattaforma verrà lanciata nel corso del 2024, con il listing del BTCMTX sugli exchange previsto con la fine della presale. Al momento, il progetto ha raccolto più di 10 milioni di dollari, avvicinandosi all’hard cap previsto di 15 milioni di dollari.

Il team del progetto intende utilizzare i fondi raccolti per allestire la piattaforma di cloud mining e abilitare lo Stake-To-Mine.

Attualmente, gli utenti possono ottenere ricompense passive in BTCMTX tramite lo staking comprando i token in presale con ETH, USDT o carta di credito.

