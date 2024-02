I 5 accessori per scrivania che rendono il lavoro più facile

Che si tratti di lavoro, studio o gioco, la scrivania deve essere ben organizzata grazie ad accessori e oggetti che rendono la permanenza davanti al computer più piacevole possibile. Questi sono quindi gli accessori migliori che permettono di organizzare lo spazio di lavoro al meglio senza farti mancare nulla.

Il supporto per monitor

Se anche tu trascorri la giornata seduta alla scrivania, forse non ti rendi conto di quanto la posizione in cui sei costretta influisca negativamente su dolori alla schiena e al collo. In realtà, puoi evitare entrambe queste situazioni sistemando il tuo monitor o il tuo laptop su un supporto rialzato preso al discount di accessori per l’ufficio.

In questa maniera, eviti di dover piegare il capo verso il basso mettendo sotto pressione la zona della cervicale. I modelli più interessanti sono quelli che includono scomparti per tenere tutto in ordine e per far passare i cavi elettrici.

Il poggiapiedi

Che sia morbido o rigido, è utile avere un supporto per appoggiare i piedi. Aiuta la circolazione e favorisce il riposo plantare. È ormai un accessorio molto diffuso negli ambienti di lavoro dove si presta sempre più attenzione al benessere e alla salute.

Il caricatore wireless per smartphone

Scegli un caricatore wireless per il tuo smartphone da tenere sulla scrivania. L'ideale sarebbe una piccola piattaforma per tenere tutto in ordine che comprenda magari un portapenne per tenere in ordine la tua postazione di lavoro. Hai il tuo smartphone in bella vista in caso di chiamate o notifiche senza il fastidioso ingombro dei cavi.

Il tappetino del mouse taglia XL

Anche a te sarà sicuramente capitato in precedenza di dover muovere il mouse e ritrovarlo fuori dal tappetino. Il mouse pad troppo piccolo e inadeguato risulta tra gli aspetti più frustranti alla scrivania. Per lavorare in maniera pratica ed efficiente, adotta un grande tappetino del mouse di taglia XXL e non avrai più di questi problemi. L'importante è che abbia un rivestimento gommoso sottostante per rimanere del fermo sul piano di lavoro.

Il poggiapolsi

Tra i migliori accessori per scrivania che rendono il tuo lavoro più facile, non poteva mancare il poggiapolsi. Esiste sia quello per tastiera che quello per mouse oppure soluzioni che integrano entrambi in un elemento unico. In pochi ci fanno caso ma lavorando al computer tutto il giorno, sono proprio i polsi le articolazioni maggiormente sollecitate che possono diventare doloranti a fine giornata. Dimensioni contenute e design curato rendono il tuo poggiapolsi un accessorio che si adatta a ogni postazione di lavoro.

I passacavi

Per lavorare al meglio, è indispensabile preoccuparti maggiormente dell'ordine e della pulizia della postazione di lavoro: è impossibile farlo con cavi dappertutto. Un ottimo sistema di passacavi, che sia sopra o sotto il piano di lavoro, gioca quindi a tuo favore. Organizza i cavi di computer, mouse, alimentatore dello smartphone, telefono fisso, lampade, periferiche etc. con un comodo passacavo che si installa in un attimo con un paio di viti o sistemi adesivi ancora più pratici.