Al Teatro Civico di Busca il concerto solidale “Piccola Orchestra Sand Creek canta Fabrizio De Andrè”

Sabato 17 febbraio alle ore 21 Persone Come Noi Onlus propone una serata musicale ad ingresso libero per la presentazione del progetto "Sostegno alla micro-imprenditoria femminile ambientalmente sostenibile nel settore turismo rurale finalizzata alla resilienza dei settori vulnerabili" che si realizza a Capo Verde con il co-finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il progetto mira al sostegno dell’empowerment femminile nelle zone rurali di questa parte dell’Africa, migliorando le condizioni di vita di aree marginali di montagna dedite ad un'agricoltura di pura sussistenza. Le comunità sono coinvolte in dinamiche di crescita legate allo sviluppo turistico rurale sostenibile al fine di incrementare il precario reddito agricolo. In particolare il progetto offre formazione e accesso al microcredito alle donne al fine di consentire piccoli investimenti a favore delle comunità, spesso non fornite di acqua e luce e raggiungibili solo a piedi dopo numerose ore di cammino.

La “Piccola Orchestra Sand Creek” ci accompagnerà in un viaggio di forte richiamo emotivo attraverso il messaggio musicale di De Andrè e i suoi valori, offrendoci non solo uno spettacolo musicale, ma con il contributo di filmati e di parti narrate recitate e cantate, un percorso che ripercorre la vita e le esperienze dell’artista, del poeta e dell’uomo con l’obiettivo di divulgare cultura, quella musicale, quella di Fabrizio, fine descrittore del disagio, delle donne, degli ultimi, evidenziandone l’aspetto più umano, religioso ed interiore, senza prescindere dall’aspetto artistico, con riferimenti ai momenti più importanti della sua vita.

La serata mira attraverso la musica a costruire un ponte ideale con comunità, culture e tradizioni differenti con attenzione al tema degli ultimi e dei più vulnerabili.

Persone Come Noi (PCN) è un’associazione umanitaria di Busca nata nel 2001 che realizza progetti in particolare in Africa e in Sud America.

Per informazioni sulla serata e sulle attività di PCN: Silvia 0171/936146 - 328/6270332 - www.personecomenoi.org.