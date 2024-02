Gli occhi della Valle Maira fra Candelora, Carnevale e Quaresima

Sabato 17 febbraio 2024 sarà, per la Valle Maira, una giornata dedicata ai progetti destinati agli over 65. A Stroppo in mattinata e a San Damiano Macra nel pomeriggio, l’Unione Montana Valle Maira, promotrice del progetto “Anziani in valle: che stile!!!”, in collaborazione con i progetti “ValMaira Insieme” e “Invecchiare Meglio”, con la partecipazione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, invita tutta la popolazione ad un momento di festa assieme.

Sarà l’occasione per presentare e confrontarsi sui progetti che nei prossimi mesi vedranno, in particolare, gli over 65 di tutta la Valle protagonisti di attività aventi il fine di promuovere la salute e il benessere psicofisico. La giornata del 17 sarà uno spazio gratuito aperto a tutti, dai 0 ai 110 anni: ci saranno laboratori, colazione e merenda assieme, nell’ottica dell’affermare l’importanza del confronto e dell’affiancamento intergenerazionale e della rete di comunità, come promotrice di uno stile di vita sano.

L’evento gratuito si terrà dalle ore 10 alle 12 a Stroppo nella sede del Convitto Alpino e dalle ore 15 alle 17:30 a San Damiano Macra nel salone Parrocchiale. Si ringraziano per la collaborazione la Parrocchia di San Damiano Macra, il Convitto Alpino, il Comune di San Damiano Macra e il Comune Stroppo.

Il progetto “Anziani in valle: che stile!!!” è realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Per info: Unione Montana Valle Maira, email segreteria@unionemontanavallemaira.it, tel 0171 900061.