È mancato Emilio Lombardi, ex assessore regionale e vicepresidente della Provincia

È mancato questa mattina, venerdì 9 febbraio all’ospedale di Savigliano, Emilio Lombardi, esponente di spicco della Democrazia Cristiana negli anni ’80 e ’90.

Era nato a Lisio il 28 dicembre 1938.

Eletto consigliere regionale per la prima volta nel 1975, Lombardi, funzionario della Coldiretti, era stato per due volte assessore regionale con delega all’Agricoltura.

In Provincia ricoprì la carica di assessore provinciale dal 1999 al 2004 durante il mandato del presidente della Provincia Giovanni Quaglia per poi proseguire come assessore e vice presidente con Raffaele Costa fino al 2007. Politico di lungo corso ed esponente della Democrazia Cristiana, già funzionario Coldiretti, ricoprì negli anni successivi anche numerosi incarichi nel mondo economico-bancario cuneese. Fu anche presidente dell’associazione politica “Insieme” a fianco di Quaglia.

Ancora da stabilire al momento la data dei funerali, che si svolgeranno a Saluzzo.

Tra quanti partecipano al cordoglio per la sua scomparsa anche la Provincia, col presidente Luca Robaldo: “Lo ricordo come amministratore attento e preparato e uomo dalle grandi capacità umane e relazionali. Con lui scompare un rappresentante della classe politica che ha fatto crescere negli anni questa nostra provincia. Esprimo la mia particolare vicinanza ai familiari”.

