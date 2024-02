Nuovo progetto di solidarietà della Fondazione Mago Sales: aiuto ai bimbi delle guerre e nelle guerre

Sono almeno 2 milioni di bambini morti nelle guerre degli ultimi anni. (Questi sono i dati di “Save the Children” in occasione della giornata mondiale dell’infanzia del 2023). Sono oltre 5mila i bambini innocenti che hanno perso la vita in circa un mese e mezzo di conflitto tra israeliani e palestinesi.

In questa storia esiste una sola certezza: come in tutte le guerre, il prezzo più alto lo pagheranno sempre i bambini. Alcuni lo pagheranno nell'immediato, con la propria vita; altri, più a lungo termine, con un futuro segnato dai traumi e dal ricordo indelebile di violenza e devastazione".

Don Silvio (mago Sales), attraverso la sua fondazione, ha attivato una raccolta fondi, come aiuto ai bambini delle guerre e nelle guerre, mediante le organizzazioni umanitarie (in particolare missioni religiose) che operano in territori colpiti da guerre disastrose, come la Palestina, Israele, Ucraina e paesi africani come il Sudan, RD Congo, Goma.

Un’unica legge e un’unica missione: “TUTTI I BAMBINI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO APPARTENENZA ETNICA O RELIGIOSA”, hanno il diritto di vivere dignitosamente il grande dono della vita e ognuno di noi ne diventa responsabile e ricco per l’aiuto che riesce ad offrire.

Don Silvio assicura che i contributi andranno sicuramente a buon fine. Sono già stati inviati 97.500 € per emergenza Ucraina e 20.800 € per emergenza Palestina Israele.

Questi i dati per offerte

POSTA

C/C 42520288 Fondazione Mago Sales: Via Cavour, 31 – 12062 Cherasco (CN) BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT72Y0306909606100000113293 Fondazione Mago Sales

PAGAMENTI ON-LINE Dalla Home Page del sito della Fondazione www.sales.it cliccare su donazioni Causale scrivere: AIUTO AI BAMBINI DELLA GUERRA E NELLA GUERRA