Volley femminile A1: Cuneo a caccia di punti contro l'Itas Trentino

Sfida di grande importanza domenica prossima per Cuneo che ospita l’Itas Trentino, matricola assoluta in massima serie e ultima in classifica con appena 4 punti totalizzati.

L’11 febbraio, al Palazzetto dello Sport, alle ore 17:00, andrà in scena la settima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Anche se nello scorso fine settimana contro Novara le cose non sono andate benissimo ai fini del punteggio, Bergamo resta al terzultimo posto con 15 punti in classifica, segue proprio Cuneo con 13 punti ed in penultima posizione. È tutto lì a due punti ed è tutto alla portata delle biancorosse. Basta una vittoria domenica per effettuare l’eventuale controsorpasso sulle bergamasche e distanziarsi dalla ‘zona calda’ della classifica.

Al di là della sconfitta di Cuneo per 3-1 a Novara nel derby piemontese di domenica scorsa, le ragazze allenate da coach Massimo Bellano hanno dimostrato di essere in grado di saper giocare davvero bene e di tenere testa a chiunque, anche alla terza forza del campionato.

La cabala non è esattamente dalla parte di Cuneo perché l’unica vittoria in campionato di Trentino risale all’11 novembre, al Il T Quotidiano Arena, proprio contro le piemontesi. Si tratta soltanto di fredde statistiche che in campo si possono indubbiamente sovvertire.

La società rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Granda Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse. E grazie alla quale sarà possibile durante il match consultare i roster e votare l’MVP della gara. Tra tutti i supporters che avranno votato, verrà estratto a sorte un vincitore che sarà premiato in campo prima del fischio d’inizio delle partite casalinghe con gadget della squadra.

LE AVVERSARIE

La Trentino Volley nasce nell’estate del 2022, la dirigenza è la stessa che guida la squadra maschile. Nel 2022-23 il loro primo campionato lo disputano in A2, in quella stessa stagione ottengono la promozione in A1 tramite vittoria dei playoff, ma perdono la semifinale di Coppa Italia di categoria. Quest’anno sono al ‘ballo dei debuttanti’ nella massima serie del campionato di volley femminile e a metà stagione hanno affidato la panchina a l’ex CT della nazionale Davide Mazzanti.

Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/)

Il direttore sportivo di Cuneo, Gino Primasso, ha analizzato il periodo che sta vivendo la squadra ed in particolare la marcia di avvicinamento settimanale alla gara contro le trentine: “Veniamo da una settimana intensa sia per le ragazze che per lo staff, tesa a preparare al meglio la partita contro Trento, match che potrebbe dare una svolta alla nostra tribolata stagione. Dopo la partita a due facce di Novara, dove a seguito di due set mal giocati le nostre atlete hanno trovato la forza per competere alla pari con le forti avversarie, tutto l’ambiente cuneese si attende una prestazione all’altezza delle aspettative”.



Lunedì scorso le ragazze della Honda Olivero S.Bernardo hanno partecipato ad un torneo amichevole, organizzato secondo le regole della pallavolo unificata Special Olympics, che ha visto come protagoniste le squadre formate dalle professioniste delle serie A1 e dagli atleti tesserati per Amico Sport Cuneo.

Primasso ha anche parlato di questo incontro benefico: “Nel corso della settimana la squadra ha partecipato al torneo organizzato dall’ASD Amico Sport che ha visto scendere in campo i tesserati dell’associazione insieme alle nostre ragazze secondo le regole della pallavolo unificata. Del resto la nostra società è sempre stata molto attenta nel partecipare e supportare tutte le attività che coinvolgono i nostri amici speciali”.

La manifestazione era legata al più ampio progetto #WeAreFamily che Cuneo ha sposato in pieno anche quest’anno.

Il progetto #WeAreFamily, che gode del supporto di numerosi partner, privati e istituzionali e che ha come main partner Intesa Sanpaolo, nel suo primo anno ha coinvolto principalmente ragazze e ragazzi diversamente abili della Cooperativa Onlus Il Faggio di Savona, che hanno preso parte a numerose attività, da una giornata del camp estivo della società cuneese nell’estate 2021 all’impegno come raccattapalle in occasione delle partite casalinghe di Cuneo Granda Volley, fino a un allenamento condiviso con le giocatrici della prima squadra cuneese a dicembre 2021, un pomeriggio molto intenso che ha toccato nel profondo anche e soprattutto le atlete.

#WeAreFamily non poteva non incrociare la sua strada con quella di Amico Sport, associazione cuneese affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas che aderisce al movimento Special Olympics Italia. Già lo scorso anno sedici atleti di Amico Sport sono scese in campo con le giocatrici di Cuneo e Novara in occasione del derby piemontese, mentre il 16 maggio 2023 due giocatrici di Cuneo Granda Volley, la capitana Noemi Signorile e il libero Alice Gay, hanno preso parte alla tappa cuneese della Torch Run di Special Olympics Italia.

“Il progetto #wearefamily è stato creato da Cuneo Granda Volley e Granda Volley Academy, con l’obiettivo di diventare la più ampia e diffusa rete di inclusione sociale a livello sportivo delle provincie di Cuneo, Asti, Savona, Imperia e Genova – commenta Barbara Pasqua presidente del Granda Volley Academy - Gli obiettivi principali sono coinvolgere un maggior numero di disabili alla pratica motoria con il conseguente potenziamento delle loro abilità motorie, la diffusione tra i disabili e le famiglie della cultura dello sport e degli effetti positivi che questo produce e l’incremento della loro autonomia aiutandoli a migliorare le abilità socio-relazionali e potenziando le capacità comunicative”.

L’evento culminerà domenica 11 febbraio in occasione della gara Honda Olivero S.Bernardo vs l’Itas Trentino, valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di serie A1 Volley Femminile in programma alle ore 17,00 presso il Palazzetto di Cuneo, in cui verranno coinvolti tre team Special, Amico Sport di Cuneo, Eunike di Albisola (SV) e Viceversa di Albenga (SV).

I rappresentanti dei tre team Special entreranno in campo con le ragazze e durante le pause set saranno organizzati dei brevi match di esibizione.

“Siamo sempre molto contenti della collaborazione con la Granda Volley – conferma Laura Quartuccio Coach dello Special team Amico Sport - È una bellissima opportunità per i nostri ragazzi, che ne sono sempre entusiasti, ma anche per l’associazione stessa che ha una importante occasione di visibilità e di scambio”