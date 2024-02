Mondovì, tra i vincitori delle Olimpiadi di Cucina un ex allievo del “Giolitti”

In una cornice internazionale di prestigio come le Olimpiadi di Cucina di Stoccarda, la Nazionale Italiana Cuochi ha brillato conquistando un oro e un argento. Al centro di questa vittoria tricolore, brilla la figura di Andrea Serale, un talento emergente che ha mosso i primi passi nell'istituto Alberghiero “Giolitti” di Mondovì. La sua formazione e i successi che ha già accumulato in così breve tempo sono un fiore all'occhiello per chi lo ha visto crescere e per l'intera comunità che lo ha sostenuto nel suo percorso.

Il successo di Serale alle Olimpiadi, con un oro nell'Italian Taste e un argento nello Chef Table, testimonia non solo il suo talento ma anche la qualità dell'educazione ricevuta. La professoressa Donatella Garello, dirigente scolastica del “Giolitti-Bellisario-Paire”, non ha perso tempo nel congratularsi con lui, evidenziando il forte legame che unisce l'allievo alla sua scuola, un legame che Serale ha ricordato con affetto, annunciando una visita imminente all'istituto che tanto gli ha dato.

La competizione ha visto l'Italia distinguersi in un contesto internazionale, con 24 Paesi in gara e sfide che spaziavano dalla preparazione di menu completi per 110 ospiti a vere e proprie opere d'arte culinaria. Il team italiano, di cui Serale faceva parte, ha dimostrato eccellenza sia nella preparazione dei piatti che nell'organizzazione e gestione del servizio.

La passione di Serale per la cucina è radicata nella sua storia familiare, essendo cresciuto tra ristoratori, cuochi e una nonna che gli insegnava a impastare i ravioli. E quando, da piccolo, per gioco ha indossato la divisa dello zio - che già frequentava il “Giolitti” - ha subito avuto chiaro il suo percorso. L’Alberghiero di Mondovì gli ha aperto la strada degli stage in luoghi rinomati (Sardegna, Isola d’Elba, Valtournenche) e degli incontri con gli chef stellati (Davide Palluda, Marc Lanteri, Enrico Crippa, Francesco D'Errico). Esperienze che hanno affinato la sua arte e rafforzato la sua determinazione.

Oggi, lavorando a “La Madernassa”, Serale non si ferma ai successi già ottenuti ma guarda al futuro con l'ambizione di continuare a eccellere e a portare in alto il nome dell'Italia nella cucina internazionale. La sua storia è un esempio luminoso di come talento, formazione e dedizione possano confluire alla perfezione, ispirando le nuove generazioni a seguire le loro passioni e a credere nei propri sogni.