A Cuneo la protesta degli Indipendenti: “Sull'ex Policlinico servono azioni urgenti e concrete”

Dall’annuncio a dicembre in Consiglio comunale alla manifestazione di oggi, sabato 10 febbraio, in corso Dante a Cuneo: il gruppo consiliare di minoranza degli Indipendenti ha chiamato a raccolta tutto il quartiere di Cuneo centro per sensibilizzare l'Amministrazione comunale a risolvere l'annosa questione relativa alla struttura dell’ex Policlinico. Da tempo considera il suo recupero o l’abbattimento e la sua sostituzione come un elemento fondamentale per il futuro del quartiere.

"Abbiamo voluto questa iniziativa - spiega Giancarlo Boselli - perché i consiglieri del gruppo Beni Comuni avevano sollevato la questione, ma nell'ultimo anno e mezzo, sebbene sia stata ripresa anche in Commissione, non si è mosso nulla. Tutto è fermo. Così com'è, però, non può andare avanti e abbiamo ritenuto di dare un segnale forte che ha visto l'adesione di consiglieri comunali e di tanti cittadini, perchè c'è una grande sensibilità del quartiere di Cuneo Centro per riacquisire dignità, a partire dal mantenimento in città dell'ospedale al recupero dell'ex Gil, dei bagni pubblici e di piazza Martiri e infine anche dell'edificio abbandonato dell'ex Policlinico. È un tassello dei tanti luoghi da recuperare. Se continua il ritardo nell' accordo tra Comune e proprietari, il sindaco deve fare un'ordinanza ai proprietari per far riaprire i marciapiedi e un intervenuto di igienizzazione. Se si teme il pericolo che i balconi abbiano cedimenti allora il sindaco provveda con la loro demolizione se necessario.

Solamente dopo l'annuncio della nostra protesta - conclude Boselli - sono stati fatti pulire i marciapiedi che non avveniva dal 2021. Occorre con urgenza ripulire e rimettere in sicurezza l'area. Un problema condiviso, che ha visto una risposta importante dalla popolazione con la partecipazione di circa un centinaio di persone, nonostante la pioggia battente".

Lo stabile – che da decenni versa in condizioni di serio degrado e insalubrità strutturale tali da rendere necessaria la chiusura al transito di una porzione del marciapiede pubblico di pertinenza – ha visto riunirsi verso le 11 del mattino una gran quantità di residenti.

Tra i tanti presenti – oltre ai consiglieri del gruppo, Giancarlo Boselli e Paolo Armellini – anche il consigliere del gruppo Cuneo per i Beni Comuni, Ugo Sturlese, che ha detto: "Il Comune deve rendere agibile il marciapiede perimetrale l'edificio anche abbattendo i terrazzini sovrastanti se pericolanti. Secondo molti residenti è diventato luogo che attira persone in disagio sociale. L'errore è stato iniziale - precisa Sturlese - con il cambio di destinazione d'uso da socio-sanitario a residenziale, aprendola agli appetiti commerciali. Adesso - conclude - sarebbe tornato utile per una Casa della Comunità, che servirebbe su Cuneo non ancora prevista".

Comune e gestore pronti all'accordo sul recupero

Della questione si è parlato anche nel Consiglio comunale dello scorso dicembre, con un’interpellanza presentata proprio dal capogruppo di via Meucci. Che lamentava come ormai da anni la questione sia “ferma al punto di partenza, in una situazione ormai arrivata al limite della sopportazione e per la quale ancora manca una risposta concreta”. Proprio Boselli aveva annunciato, appunto, che se nulla si fosse mosso in maniera ufficiale nel mese di gennaio l’organizzazione di un momento pubblico sarebbe stata inevitabile.



Contestualmente alla discussione della sua interpellanza l’assessore Alessandro Spedale aveva però anche chiarito come sia il Comune che il gestore fossero ormai pronti a muoversi per il recupero: nelle prossime settimane – aveva detto - la comunicazione della data per la firma definitiva del documento.