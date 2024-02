Alba: con la visita al sindaco Carlo Bo, inizia il Carnevale Mussottese

È iniziata sabato 10 febbraio 84esima edizione del Carnevale Mussottese programmata quest’anno dall’11 al 17 febbraio in frazione Mussotto ad Alba.

La manifestazione di grande rilevanza per la città e per il quartiere è cominciata con la visita delle maschere al sindaco Carlo Bo nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo Comunale.

Monsù Plaireu (Roberto Brutto), Madama Sarda (Lidia Gavarino) ed i ragazzi della Banda Mussotti, accompagnati dal presidente del Circolo A.C.L.I. Giovanni Saglietti e dal presidente del Comitato di Quartiere Mussotto Giovanni Lano, hanno invitato il primo cittadino e la giunta comunale alle numerose iniziative organizzate nell’ambito della manifestazione di quest’anno.

«Il Carnevale Mussottese, alla sua 84esima edizione - dichiara il sindaco Carlo Bo – non è più solo tradizione, ma un pezzo della storia di Alba. Un evento che nel tempo è sempre cresciuto, premiando l’impegno dei tanti volontari che nell’organizzarlo dimostrano l’amore per il quartiere e la città. Anche quest’anno farò di tutto per essere presente a questa festa che unisce al colore del carnevale la voglia di stare assieme. Il segreto della crescita di Alba è questo grande spirito di comunità che anima i suoi cittadini; per questo ringrazio di cuore gli organizzatori per il tempo e l’energia che hanno dedicato».

«Negli anni – ha ricordato Roberto Brutto – la manifestazione è cresciuta ed ha avuto momenti ed iniziative diverse. Oggi, nonostante lo stop di alcuni eventi per le ristrettezze imposte da alcune normative e dai costi, abbiamo resistito ed abbiamo trasformato il nostro Carnevale in un evento spettacolo che ci sarà domenica e martedì con la possibilità di gioco per i bambini».

«È stato un anno particolare, ma siamo riusciti ad organizzare questa grande manifestazione anche quest’anno – ha detto il presidente del Circolo A.C.L.I. Giovanni Saglietti – È merito dell’impegno di tantissime persone. A tutti i volontari rivolgo un grande grazie per il lavoro svolto».

Organizzato dal Circolo Acli “Luigi Maiolo” in collaborazione con la Città di Alba, il Carnevale Mussottese prosegue domenica 11 febbraio alle ore 14.30 con la “Gran festa di Carnevale in piazza”. Nel piazzale del centro sportivo “Renzo Saglietti” accoglienza ed intrattenimento con balli, giochi di movimento e capriole sulle nuvole.

Alle ore 15.30 un ospite speciale renderà tutti partecipi di un super spettacolo di Carnevale. Alle ore 16.00 la “Gran polentata della tradizione - anche d’asporto”, con polenta e salsiccia da gustare in piazza o da portar via.

Ancora festa carnevalesca martedì 13 febbraio dalle ore 14.15 con il “Carnevale dei bambini”, sempre nel piazzale del Centro Sportivo “Renzo Saglietti” di Mussotto d’Alba. Un pomeriggio di allegria, con balli di gruppo, musica, giochi, merenda e divertimento con l’animazione a cura dei ragazzi dell’Associazione RDR (Ragazzi del Roero”.

A seguire alle ore 15.30 c’è il “Bingo show” con il mago Bingo che presenta il nuovo spettacolo “A un metro da te”. Poi, alle ore 16.00 “Gran polentata della tradizione - anche d’asporto”.

Chiude il Carnevale Mussottese la “Super tombola di Carnevale”, sabato 17 febbraio alle ore 20.15 nella palestra del Centro Sportivo "Renzo Saglietti" di Mussotto.

Ulteriori informazioni, programma ed aggiornamenti sulla pagina Facebook “Circolo Acli “Luigi Maiolo””.