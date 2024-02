Dario Osella, Giorgio Maria Bergesio: “Il Cuneese perde un imprenditore illuminato legato al territorio”

“Oggi la nostra terra perde un imprenditore illuminato ed una persona perbene. Grazie all’impegno e alla cura con cui seguiva ogni aspetto della produzione e alla sua intelligente lungimiranza, Dario Osella, partendo da Caramagna, ha saputo far crescere la sua azienda che oggi è conosciuta ed apprezzata in tutto il Paese. Le Fattorie Osella e la lavorazione del formaggio per lui erano un lavoro ma anche e soprattutto una passione, che aveva ereditato dal nonno margaro, il cui carretto oggi è il simbolo dell’azienda. Imprenditore attento alla qualità, aveva intuito la necessità di guardare oltre per garantire il progresso e la stabilità della sua impresa, che oggi, con 120 dipendenti, è leader nella produzione di robiola e formaggi freschi, e motivo di orgoglio per la nostra provincia. Dario Osella era un cuneese, legato alle sue radici e alla tradizione, ma al contempo attento al progresso e alle sfide che il futuro ci pone, un esempio per tutti noi. Sono vicino alla famiglia e mi unisco nella preghiera per un imprenditore che ha saputo trasformare un’eccellenza del nostro territorio in una realtà industriale di grande successo”.

Così in una nota il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio commenta la scomparsa dell’imprenditore Dario Osella.