Giorno del Ricordo, a Valdieri una strada dedicata ai Martiri delle foibe

In data odierna, Giornata del Ricordo, è stata inaugurata nel Comune di Valdieri una strada dedicata ai Martiri delle foibe. “I giuliano-dalmati sono italiani due volte: per nascita e per scelta. Ricordare il martirio di 15.000 connazionali trucidati dai comunisti jugoslavi e la diaspora di 350.000 persone discriminate, diffamate e dimenticate per molti decenni ci deve far riflettere sul fatto che le vittime di soprusi, genocidi e persecuzioni sono tutte uguali e tutte meritano rispetto e di essere onorate e ricordate”.

“Grazie al Sindaco di Valdieri Guido Giordana e a tutta l’Amministrazione per l’iniziativa e per l’invito rivoltoci, cosi come il nostro ringraziamento va al Comitato 10 febbraio che con la sua attività anima il ricordo di questi italiani morti senza colpa”, dichiarano in una nota congiunta Federica Barbero e Claudio Sacchetto (Fratelli d'Italia provincia di Cuneo).