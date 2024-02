L'università di Cuneo incontra la "Democrazia Europea e Sovranità Nazionale: perché e quanto conta il voto europeo”

Il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino-Cuneo, in occasione delle elezioni europee che si terranno il giugno prossimo, ha organizzato un ciclo di quattro incontri aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di contribuire all’esercizio di un voto consapevole.

A moderare i convegni saranno alcuni esperti del settore. Il primo dell’edizione intitolata “Democrazia Europea e Sovranità Nazionale: perché e quanto conta il voto europeo” si terrà il giovedì 15 febbraio presso l’aula 10 della sede universitaria di Cuneo – in via Alessandro Ferrari di celle 2 – alle ore 16 e proseguirà fino alle ore 19. I successivi tre incontri si terrano nel medesimo orario e luogo il 14 marzo, il 18 aprile e il 16 maggio. Nel corso del primo incontro, i saluti istituzionali della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

Le elezioni europee si tengono ogni cinque anni, ma stavolta cadono in un momento storico cruciale per l’Europa e l’integrazione europea. Nel corso degli incontri si avrà modo di approfondire il loro funzionamento, come incidono sulla politica italiana e quale impatto potranno avere su alcune questioni chiave per il futuro delle nostre società. I temi attorno a cui si sviluppano gli incontri sono quattro: la rappresentanza democratica nell’UE, la transizione ecologica, l’economia e le politiche migratorie.

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’edizione 2024 della “Scuola di Cittadinanza Consapevole Torino- Cuneo”, un progetto ideato e organizzato dal dipartimento di giurisprudenza finalizzato a fornire spunti di riflessione su tematiche attuali. Il dipartimento di giurisprudenza ha stipulato una collaborazione con il Comune e la Provincia di Cuneo con cui ha concordato di far svolgere agli studenti alcune attività, quali un percorso di formazione personale amministrativa, la possibilità di effettuare alcuni stage per l’amministrazione e attività di public engagement. La scuola di Cittadinanza si attesta ad essere un primo passo verso questa nuova offerta formativa.