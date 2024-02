Nel Giorno del Ricordo, Valdieri intitola una via ai Martiri delle Foibe

Oggi, Giorno del Ricordo, il comune di Valdieri ha intitolato una via ai Martiri delle Foibe. Si tratta della nuova strada di collegamento tra via Giuseppa Figini e via Divisione Alpina Cuneense.

Un evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Comitato 10F, Dieci Febbraio.

Il sindaco Guido Giordana, nel suo discorso, ha illustrato le motivazioni: "Con la legge 30 marzo 2004 n° 92 è stato sancito che il 10 Febbraio sia istituito “Giorno del Ricordo, in memoria delle Vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale”. Quella tragedia colpì oltre 15.00 italiani gettati vivi nelle foibe, e 350.000 italiani costretti a fuggire da Fiume e dalla Dalmazia a causa delle vicende della IIa Guerra mondiale e della situazione determinatasi al confine nord-orientale dell’Italia.

Fino a pochi anni fa pochissimo si sapeva sulla tragedia delle foibe, le cavità carsiche nelle quali furono gettati vivi dai partigiani jugoslavi del maresciallo Tito migliaia di italiani, pochissimo si sapeva dell’esodo totale dei nostri connazionali, costretti a fuggire dall’odio politico e dalla pulizia etnica. Fu posto in atto un disegno di genocidio, condotto senza distinzioni politiche, razziali e sociali.

Voglio ricordare che i fatti storici a cui ci riferiamo risalgono agli anni della guerra 1943-1945 e al conflitto fra l’Italia e la Jugoslavia. Lo Stato della Jugoslavia, che oggi non c’è più, fu istituito nel 1919 con il Trattato di pace della 1a Guerra mondiale per dare soddisfazione agli slavi della penisola balcanica proprio contro gli italiani, che erano popolazione storica in maggioranza nelle città di quei territori dell’Adriatico mentre gli slavi lo erano all’interno.

Come sempre accade nelle aree di confine, i contrasti, talvolta anche violenti, fra le due etnie caratterizzarono gli anni fra le due guerre mondiali.

Alla fine della guerra in Jugoslavia non vinse il sistema democratico occidentale, ma il comunismo. E poiché per il comunismo gli avversari “sono fascisti”, ora , dopo anni di silenzio sulle foibe, si cerca di negare quegli eccidi con il pretesto dell’antifascismo.

Ma al di là delle strumentalizzazioni ideologiche, noi siamo qui oggi per rinnovare la memoria dei Caduti per l’Italia, come ricordiamo sempre tutti i Caduti per un ideale.

Sono grato a tutti voi per essere qui per un atto simbolico di patriottismo".

Oltre al primo cittadino con tutta l'amministrazione, erano presenti l'onorevole Monica Ciaburro, gli esponenti FdI Federica Barbero Invernizzi e Claudio Sacchetto, e la consigliera bovesana Enrica di Ielsi in rappresentanza del Comitato 10 Febbraio.