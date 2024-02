Rimarrà in carcere il 60enne nullafacente che minacciava e picchiava gli anziani genitori

Frasi del tenore di "dammi i soldi o ti accorcio le gambe" e altre assortite minacce col comune denominatore della promessa di farla loro pagare qualora non avessero acconsentito alle sue continue richieste di denaro. Per vedere esaudite le quali era pronto a ricorrere alla violenza fisica, come quando era arrivato a schiaffeggiare il padre quasi novantenne – classe 1937, mentre la madre è di poco più giovane, classe 1942 –, in un’occasione nella quale il genitore osò opporsi ad appropriazioni che includevano anche l’utilizzo di un alloggio della coppia e della loro automobile.

Quelle minacce e violenze nei confronti degli anziani genitori residenti in un comune delle Langhe erano valse al loro figlio sessantenne, disoccupato e con alle spalle problemi di dipendenze, come appurato in aula, il rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Asti con l’accusa di atti persecutori aggravati dalla minorata difesa delle vittime.

Lo svolgersi del procedimento venne preceduto e accompagnato dalla disposizione di misure quali il divieto di avvicinamento alle parti offese e quindi gli arresti domiciliari presso l’abitazione della di lui compagna, dopo il mancato rispetto del primo.

Il 15 giugno scorso la conclusione del processo celebrato davanti al tribunale in composizione monocratica (giudice Elio Sparacino), archiviato con una sentenza di condanna dell’imputato ad anni due e mesi 8 di reclusione, oltre quindi i due anni che rappresentavano la richiesta della pubblica accusa rappresentata dal sostituto procuratore Fabio Bellora. Il Tribunale decideva inoltre di respingere l’istanza di remissione in libertà avanzata per l’uomo dal suo difensore, l’avvocato torinese Silvia Bregliano e anzi, nel luglio successivo, in seguito all’ennesima violazione seguita da avvicinamento e minacce ai genitori, ne disponeva la detenzione in carcere.

Per iniziativa dello stesso legale, proponente ricorso, mercoledì 7 febbraio la vicenda è poi finita davanti alla quarta sezione della Corte di Appello di Torino, presieduta dal dottor Gnocchi.

Anche in questo caso la corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta dell’accusa, che il procuratore generale aveva avanzato chiedendo, in ragione delle attenuanti generiche, una riduzione della pena inflitta a due anni e mesi tre, mentre la difesa aveva insistito per l’assolutoria e la remissione in libertà del proprio assistito.

I giudici d’appello hanno invece confermato la pena pari a due anni e 8 mesi di reclusione, respingendo a loro volta l’istanza di remissione in libertà dell’imputato.

Soddisfatto il commento degli avvocati albesi Roberto e Matteo Ponzio, che hanno rappresentato gli anziani genitori dell’uomo: "E’ penoso che due anziani genitori ultra80enni debbano invocare giustizia per essere protetti nei confronti di un figlio. E’ squallido che un figlio ormai 60enne, tossicodipendente e nullafacente assilli, i propri genitori con continue richieste di denaro. E’ straziante dover invocare il carcere per un figlio, costituendo questa l’unica misura per non essere perseguitati dove ogni altra misura assunta fino a quel momento si è rivelata inidonea. Infine è però confortante constatare che la giustizia ha funzionato in questo con tempestività ed efficacia, allontanando quella che per i nostri assistiti era una concreta e assillante minaccia".