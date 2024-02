Il grande omaggio a Giacomo Losi

Giacomino Losi, grande leggenda romanista, verrà ricordato dai giocatori della Roma prima del calcio d'inizio per il il match contro il Cagliari. L'Olimpico si raccoglierà in 1 minuto di silenzio proprio per omaggiare il presidente. Saranno tantissimi i tifosi che parteciperanno proprio per questo, per ricordare il "Core de Roma", campione che ha dedicato la sua carriera ad un'unica squadra. Tale iniziativa è stata richiesta dal club dei Friedkin e accolta immediatamente dal presidente federale Gravina.

Il messaggio da parte dell'Associazione italiana calciatori per Losi

Losi è stato un esempio di correttezza, non solo nel campo ma anche nella vita in generale. Un capitano che ha saputo far breccia nel cuore di tanti tifosi di differenti generazioni. Per esprimere il proprio cordoglio, è intervenuta anche l'Associazione italiana calciatori, esprimendosi proprio attraverso una nota personale. Losi, nel 1968, ha dato il suo contributo per fondare l'associazione, la quale si espressa ricordando il presidente con stima e affetto. Losi aveva 88 anni ed era un ex calciatore della Roma.

Il ricordo della Roma

La Roma è stata ovviamente tra i primi a mandare messaggi di saluto nei confronti di Losi, attraverso anche contenuti pubblicati sui canali ufficiali.affermando di essere dispiaciuto per questa notizia.Il suo ricordo di certo non si sbiadirà nel cuore della Roma e nel cuore dei tifosi. Qui puoi leggere alcune novità riguardo il Calcio di Serie D.

Il ricordo della Cremonese e del Bari, squadre importanti nella carriera di Losi

L'U.S. si è quindi voluta unire al cordoglio della famiglia per la scomparsa del giocatore nato a Soncino il 10 settembre del 1935, ricordando che dal 1952 al 1954 vestì la maglia giallorossa. Il 1954 fu l'anno in cui il presidente contribuì alla promozione della Cremonese in Serie C.. Così il club ha deciso di rendere omaggio all'ex tecnico attraverso un messaggio pubblicato sulle pagine social, affermando che la SSC Bari si è voluta unire al dolore della famiglia di Giacomo Losi, grande calciatore ma anche grande allenatore e persona. Con i biancorossi vinse la Serie C nel 76-77 e ora lo ricordano con grande affetto, così come anche tutti i tifosi biancorossi.