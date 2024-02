I giovani studenti e lavoratori albesi di "Futura" sosterranno la candidatura di Gatto

Un progetto nato nel 2023 da un gruppo di giovani lavoratori e studenti, impegnati in diverse realtà della vita cittadina, accomunati dal desiderio di mettere a disposizione della città idee ed entusiasmo, per costruire insieme, giorno dopo giorno, l’Alba del futuro. Così è nata FUTURA, una nuova realtà che si propone di portare una voce giovane per costruire "una città che sia inclusiva, sostenibile, dinamica”. La presentazione del progetto avverrà sabato 10 febbraio, alle ore 18 in Zona H.

Spiegano i fondatori: “Crediamo nella politica come buona amministrazione della ‘cosa pubblica’ e per questo ci candidiamo come lista civica all'interno della coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali che si terranno a giugno". La scorsa settimana era stata annunciata la discesa in campo di Alberto Gatto, classe 1990, assessore ai lavori pubblici nella giunta Marello.

Prosegue la spiegazione di Futura: "Lavoriamo per una città che torni ad avere spazi di incontro che possano riunire la cittadinanza tutta. Giovani, adulti e anziani hanno diverse esigenze: proprio alla luce di ciò, pensiamo a spazi e luoghi aggregativi per un ascolto e un confronto intergenerazionale e inclusivo, dove lo scambio diventi arricchimento reciproco".

Tra gli altri punti del programma emergono la sostenibilità ambientale e climatica, una valorizzazione dei processi partecipativi con i cittadini, un miglioramento dei trasporti e della mobilità, la trasparenza della politica, oltre a un'apertura sociale e culturale che sappia mettere al centro le esigenze delle persone.