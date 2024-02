Giorno del Ricordo, a Cuneo il mancato patrocinio del Comune approda in Consiglio

Anche Giuseppe Lauria, capo gruppo dell'omonima formazione in Consiglio comunale a Cuneo, si iscrive al registro delle voci polemiche rispetto al mancato patrocinio del Comune guidato dal sindaco Manassero all'iniziativa organizzata in città in occasione della “Giornata del Ricordo e della tragedia Istriana, Fiumana, Dalmata”, celebrata "in tutta Italia, purtroppo ancora con palesata reticenza da parte di alcuni".

Premesso che "è dovere delle pubbliche amministrazioni onorare e sostenere iniziative che si pongono questo proposito" e lette "le sconclusionate argomentazioni dell’assessore competente", ricordato "come, viceversa l’iniziativa abbia avuto, tra gli altri, il patrocinio della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte" e ricordato come "se non in Regione, viceversa in Provincia l’Amministrazione cittadina abbia propri riferimenti della Amministrazione dell’Ente avendone sostenuto (PD, Azione e altri) l’attuale composita maggioranza", Lauria interroga dunque il sindaco Manassero su quali siano i motivi del diniego, avendo cura di chiarire le modalità con le quali si ottiene il Patrocinio, chi sovraintende alla decisione e con quali i criteri, aggiungendo inoltre "Se gli stessi sono identici per tutte le iniziative ovvero se la parte “soggettiva” rappresenta il discrimine? Chi è la “parte soggettiva”? Le ultime iniziative culturali dell’amministrazione rientrano tutte nelle fattispecie di cui alle modalità?".

Lauria torna quindi alla carica rispolverando un Ordine del giorno nella sua pregressa attività in qualità di Consigliere Comunale della Città, quando "dopo innumerevoli interpellanze, chiedeva per il tramite dell'allora Presidente del Consiglio Comunale la trasmissione alla locale commissione famedio la richiesta di intitolazione di una nuova Via cittadina a "Via Martiri delle Foibe". Oggi, a distanza di oltre 4 anni pare corretto allo scrivente chieder conto di quanto accaduto in merito alla formale richiesta in allora formalizzata unitamente a formalizzare la richiesta per ottenere copia cartacea di tutta la documentazione inerente la richiesta medesima con riguardo all'istruttoria, alle riunioni occorse ed alle relative deliberazioni assunte".