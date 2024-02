"Fai Entrare il Sole" consegna alla Casa di riposo di Caraglio un sollevatore

L’Associazione "Fai Entrare il sole" nelle case di riposo, ha consegnato alla casa di riposo San Giuseppe di Caraglio un sollevatore del valore di mille e 700 euro.

“Una donazione importante - spiega il segretario dell’associazione, Antonello Cravero -, utile non solo per i pazienti della casa di riposo ma anche per il personale. Il sollevatore, come tutto il materiale che Fai entrare il sole consegna alle strutture - ricorda il segretario - è frutto della raccolta di donazioni che noi organizziamo in tutta la provincia di Cuneo. Per questo il primo ringraziamento va sempre si nostri benefattori”.

Alla consegna erano presenti anche il parroco di Caraglio e presidente della struttura don Roberto, il volontario Mario Gadaleta, la vice direttrice Alessia Rainero, l’infermiera Cinzia Viano e il consigliere della struttura Renato Martina.