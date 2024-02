Doppia raccolta firme di Giuseppe Lauria sotto i portici di corso Nizza a Cuneo

Giuseppe Lauria, consigliere comunale di Cuneo, tra i fondatori del movimento nazionale “Indipendenza!” di Gianni Alemanno, stamattina, 10 febbraio, si trovava sotto i portici di corso Nizza a Cuneo con un banchetto per la raccolta firme per due iniziative.

“Stiamo raccogliendo le firme – spiega Lauria - per la proposta presentata da Di Battista per la costituzione dello Stato libero di Palestina e un'altra raccolta firme per due proposte di legge che abbiamo presentato mercoledì scorso a Roma.

Una proposta è contro l'obbligo vaccinale, ovvero volto alla modifica dell'art.32 della Costituzione, con riferimento ad una proposta dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che facoltà decisionale sovranazionale in caso di pandemia.

La seconda proposta è invece per la Sanità pubblica, che si declina in più punti, tra cui l'attribuzione dei medici e paramedici agli standard europei, la realizzazione di nuovi posti letto e la riduzione se non addirittura l'eliminazione del ricorso ad appalti privati per il fabbisogno pubblico”.

La raccolta firme che interessa l'ambito sanitario è iniziata oggi, mentre risale alla settimana scorsa quella promossa da Di Battista, che secondo Lauria “sta raccogliendo un notevole riscontro, anche alla luce di quanto sta accadendo a Gaza oggi. E' più che mai utile fare pressioni nei confronti degli organismi nazionali ed internazionali, perché si ponga fine a questo massacro”.