Ex policlinico di Cuneo, le precisazioni del Comune

Se stamattina il gruppo consiliare di minoranza degli Indipendenti si è ritrovato in una protesta davanti all'ex Policlinico di corso Dante a Cuneo, l'Amministrazione risponde con una nota.

“Il Comune di Cuneo – si legge nella nota - è pronto da gennaio 2022 a sottoscrivere con la società proponente la convenzione di edilizia urbanistica, passo indispensabile per procedere a rilasciare i permessi necessari per la realizzazione dell’intervento sull’ex-Policlinico.

La convenzione è stata preparata dopo un’attenta e scrupolosa analisi del piano di recupero proposto dalla società proponente, analisi che ha coinvolto anche la commissione locale del paesaggio, vista la complessità del piano di recupero e il contesto in cui è inserito l’immobile. Consapevoli dell’importanza dell’intervento per la riqualificazione dell’area, gli uffici competenti hanno agito con tempestività e attenzione, a seguito della presentazione del progetto da parte del proprietario dell’immobile, proprio per arrivare alla convenzione, che – una volta sottoscritta – dà il via all’iter autorizzativo per l’intervento.

Tuttavia, il proponente non ha ancora firmato la convenzione, ma nel giugno 2023 ha chiesto ulteriore tempo rispetto a quello indicato dall’Amministrazione.

Diverse sono state le sollecitazioni che nei mesi scorsi sono state inviate e gli incontri fatti con i proprietari da parte dell’Amministrazione e degli uffici competenti. Allo stesso modo, si è agito con la medesima sollecitudine rispetto alle ben note situazioni di degrado attorno all’immobile.

È evidente che, dopo tutto il lavoro svolto e per la strategicità dell’intervento in questione, è nell’interesse dell’Ente che si concluda sotto tutti i punti di vista il procedimento avviato dalla società proponente.

Gli sforzi incalzanti compiuti in questi mesi dall’Amministrazione e dagli Uffici competenti – conclude la nota - , con ripetute interlocuzioni con la Società in questione, vanno nel senso di poter giungere, senza ulteriori ritardi, alla stipula della convenzione e quindi al rilascio del permesso di costruire e contestuale avvio dei lavori.

È consapevolezza condivisa che il recupero dello stabile sia cruciale per il quartiere, sul piano della sicurezza, dell’agibilità dei marciapiedi, così come sul piano funzionale ed estetico.