Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino in testa dopo la prima manche del gigante di Soldeu

Azzurre sugli scudi nella prima manche del gigante di Soldeu, in Andorra, con la cuneese Marta Bassino al comando davanti a Federica Brignone.

Marta, al via con il pettorale 1, scia bene, non commette sbavature e completa la sua prova in 1:01.09. Per Brignone ritardo di soli tre centesimi mentre in terza posizione c'è Alice Robinson (+0.11).

"Sono contenta, penso di avere disputato una manche solida ed il pettorale 1 mi ha aiutato parecchio. Ora devo mettere insieme prima e seconda manche e continuare su questa strada - le parole della campionessa dell'Esercito ai microfoni Rai.

Ai piedi del podio la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0.19), poi Zrinka Ljutic (+0.37).

Giochi apertissimi con cinque atlete racchiuse nello spazio di 37 centesimi.

Alle 13,30 scatta la seconda frazione.