Per San Valentino il cuore di Gruppo Piumatti Bra Servizi illumina la rotonda di via Piumatti a Bra

Il Gruppo Piumatti Bra Servizi omaggia la festa dell’amore con un nuovo allestimento a tema sulla rotonda di via Piumatti. La rotatoria stradale ormai da anni, è diventata il “quadro” cittadino sul quale l’azienda leader dei servizi ecologici “dipinge” con fiori, piante, sassi ed istallazioni belle e colorate alcuni dei momenti più significativi per la città e per i braidesi. Dal Giro d’Italia, agli auguri di Natale ed ora San Valentino, la rotonda di via Piumati è diventata uno degli angoli più vivaci di Bra e sono in tanti che, pur non dovendo transitare su quel tratto di strada, ci passano appositamente per vederla e fotografarla, per poi postare sui social la “rotonda - quadro” by Bra Servizi.

Una composizione, quella dedicata alla festa di San Valentino, armoniosa e composita, che appena scende il buio diventa un faro di luce a forma di cuore.

“Mi fa molto piacere che la rotonda che allestiamo per le diverse ricorrenze, riscontri sempre ottimi apprezzamenti - commenta il Cavalier Giuseppe Piumatti, presidente del Gruppo Piumatti Bra Servizi -. Del resto il nostro obiettivo è proprio questo: rendere più accogliente un angolo cittadino ed offrire così un piccolo ma importante servizio alla cittadinanza. La rotonda di via Piumatti ormai è diventata un luogo curioso per i braidesi, dove scoprire le novità dei diversi allestimenti realizzati durante l’anno”.

Naturalmente, in linea con la filosofia aziendale, tutti i materiali utilizzati sono riciclati e, al termine del loro utilizzo, verranno nuovamente riciclati. “Ci impegniamo tutti i giorni per trovare soluzioni sostenibili per l’ambiente ed è una grande soddisfazione quando possiamo condividerle con il territorio. E poi, vista la ricorrenza di San Valentino, vorrei ricordare che anche l’ambiente deve essere rispettato ed amato, per noi e per le generazioni future”, conclude il presidente Piumatti.

La rotonda in via Piumati, è stata “adottata” dal Gruppo Piumatti Bra Servizi, che se ne prende cura allestendola a tema, a seconda del periodo, per rendere più bello l’incrocio e ancora più accogliente la città. Sempre con un occhio di riguardo all’ambiente e all’armonia del paesaggio.