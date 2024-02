Volley A1F. Cuneo, domani contro Trento non esiste alternativa: conta solo la vittoria

Coach Bellano, sullo sfondo, guarda attaccare Enweonwu nella partita vinta dalla sua squadra contro Pinerolo: domani con Trento non esiste altro risultato che quello utile (Foto: Danilo Ninotto)

"Domani per Cuneo è la partita più importante della stagione". Quante volte lo abbiamo scritto nelle ultime settimane alla vigilia del confronto che vedeva opposte le ragazze di Massimo Bellano alle avversarie di turno.

Con Bergamo e Casalmaggiore, entrambi scontri diretti, è andata male, ma domani contro Trento davvero la Puliservice Acqua S.Bernardo non può fare altro che vincere se vuol continuare a sperare di mantenere la categoria.

Non sarà semplice. L'Itas, che in classifica ha solo 4 punti, ha ottenuto l'unica vittoria in stagione proprio contro Cuneo, alla settima di andata. Fu un 3-2 tirato, con le trentine capaci di portasi avanti 2-1 prima di affermarsi 15-13 al tie break. Gli altri due punti stagionali Trento li ha ottenuti perdendo al quinto set con Pinerolo e Casalmaggiore.

Bellano ha un roster che tecnicamente sembra leggermente superiore rispetto a coach Mazzanti, ma le piemontesi sono finite in un cul de sac dal quale non riescono più a venirne fuori.

Domenica scorsa a Novara Signorile e compagne hanno lanciato un piccolo ma importante segnale di miglioramento sotto questo aspetto: dopo due set persi 25-10 e 25-17 non hanno mollato, riuscendo a strappare almeno il terzo parziale alle forti avversarie. Basterà per ridare fiducia ad una squadra che di questi tempi ne ha davvero poca?

Restano i limiti tecnici. Nell'attesa che dalla Cina arrivi la schiacciatrice Yushan Zhuang, Enweonwu continua ad essere l'unica vera opzione nel ruolo per il coach piemontese, che in caso di difficoltà di Terry dovrà giocoforza mischiare le carte spostando dal proprio ruolo un posto-4.

Sicuramente sarà una partita interessante. Appuntamento alle 17 al palasport di San Rocco Castagnaretta