Volley A2/F: Puma, canta anche tu! Questa sera (ore 20) la Lpm Bam Mondovì ospita la Cda Talmassons

Serata "Pop" o da "Febbre del sabato sera"? Qui il Festival di Sanremo e John Travolta non centrano, visto che parliamo della sfida di questa sera (ore 20) tra la Lpm Bam Mondovì e la Cda Talmassons Fvg, valida per la terza giornata di andata della Pool Promozione di A2.

Le monregalesi di coach Basso, dopo le sconfitte subite ad opera di Albese Como e Futura Busto Arsizio, sono ancora alla ricerca del primo punto di questa seconda fase di stagione. Decortes e compagne si troveranno di fronte una squadra in salute e che crede fermamente nella possibilità di agganciare la zona Play-off. Obiettivo ancora più credibile dopo l'exploit esterno ottenuto dalle friulane domenica scorsa sul difficile campo della Cbf Macerata (0-3).

In casa Lpm ci si attende una prova di spessore da tutta la squadra, a prescindere di quello che potrà essere il cammino del Puma in questa Pool Promozione. Le ragazze di Basso hanno il dovere di scendere in campo con grinta e determinazione per cercare di regalare una soddisfazione ai propri tifosi.

L'arrivo della Cda di Barbieri sarà anche l'occasione per riabbracciare due ex pumine come Alessia Populini e Leah Hardeman. Le due schiacciatrici, tra l'altro, stanno facendo molto bene in questa nuova avventura con la maglia del Talmassons. La banda di Atlanta è addirittura la schiacciatrice che in A2 ha realizzato il maggior numero di punti: 354 in 22 partite. Una nota di colore giungerà dal "Carlevè" di Mondovì, con il festante arrivo tra gli spalti del Moro e della sua Corte.

Arbitri designati per l'incontro sono David Kronaj e Simone Fontini. Il match, come di consueto, sarà visibile in diretta streaming sul sito Volleyball Tv, previa registrazione. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questa sera, sabato 10 febbraio, alle ore 20.