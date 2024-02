Volley A2M. Cuneo a Castellana Grotte per il testa-coda. Volpato: "Con i pugliesi un conto da regolare" (VIDEO)

Marco Volpato: i suoi muri spesso hanno fatto la differenza per Cuneo

Castellana Grotte evoca un brutto ricordo nella mente dei cuneesi. La sconfitta interna contro i pugliesi alla 7ª giornata, finora è stata l'unica patita dagli uomini di Matteo Battocchio tra le mura amiche. Una delle due partite nelle quali la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo ha lasciato l'intera posta in palio agli avversari. L'altra fu a Grottazzolina, all'esordio: entrambe finirono 3-1 per gli avversari.

Ma quello "zero punti", oltre a segnare il punto più basso della stagione, significò ripartenza: Società, staff e giocatori fecero quadrato e, senza drammi, ripartirono più convinti che mai delle loro potenzialità. Che emersero.

Da quel 19 novembre 2023 Cuneo ha inanellato 10 vittorie di fila, poi un mezzo passo falso a Pineto con la sconfitta al tie break, e la recente vittoria di domenica scorsa con Santa Croce sull'Arno.

Una partita durissima quella contro i Lupi, durante la quale è venuto fuori per l'ennesima volta il carattere dei piemontesi. Quella loro forza di non mollare mai, anche quando gli avversari stavano obiettivamente giocando meglio. Infine un tie break perfetto, con "Sicci" Sottile che ha imbeccato più volte il centrale Marco Volpato, in quel momento dal braccio particolarmente "caldo".

Lo abbiamo incontrato, "Fox". Con lui parliamo della gara contro i toscani, introducendo poi la trasferta di Castellana Grotte: "C'è un conto da regolare con i pugliesi", ci ha detto.

BCC Castellana Grotte-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si gioca domani, domenica 11 febbraio alle 17.30 sul campo pugliese. Gli passionati potranno seguire il match in diretta streaming sul canale tematico VBTV.