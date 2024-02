Salernitana-Empoli 1-3, toscani si impongono sul finale

(Adnkronos) - Con due gol nei minuti finali l'Empoli sconfigge in trasferta per 3-1 la Salernitana nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. I toscani passano in vantaggio al 23' grazie all'autogol di Zanoli, ma la squadra di Inzaghi reagisce e trova il pareggio con Weissman al 41'. Ma all'88mo l'Empoli passa ancora in vantaggio con un rigore trasformato da Niang dopo un fallo su Fazzini mentre Cancellieri al 94mo chiude i giochi condannando i ragazzi di Filippo Inzaghi a un nuovo ko che pregiudica ulteriormente le già flebili speranze di restare in A. Salernitana ferma infatti a 13 punti mentre l'Empoli si porta a quota 21.