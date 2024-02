Il nome significa vita: la frutta secca Life ha casa nel Roero

La consigliano un po’ tutti, da Giorgio Calabrese, ai nutrizionisti, alla specialista in scienza dell’alimentazione Sara Cordara, volto noto in TV: la frutta secca fa bene alla salute. Nel centro di Sommariva Perno si trova una delle aziende alimentari più grandi del Roero, la LIFE, che della frutta secca conosce ogni segreto e da oltre 80 anni è sul mercato, rappresentando per il territorio un valore aggiunto notevole.



LIFE conta oggi 50 dipendenti e decine di collaboratori stagionali, con una significativa percentuale di quote rosa, giacché oltre il 50% del personale è femminile.



È un’azienda moderna che ha fatto notevoli investimenti in tecnologia e innovazione per poter misurarsi con competitor importanti, in un mercato difficile, dove la cura nella selezione, nella lavorazione e nel confezionamento di noci, nocciole, prugne, mandorle, pistacchi, fichi, arachidi e molti altri prodotti, richiede attenzione ed esperienza.



Ci racconta Umberto Sacchi, AD LIFE: “Nel 2023 i dati Circana/IRI ci dicono che il mercato della frutta secca in Italia ha registrato una crescita a volume del 4%, in un contesto che vale quasi 1,2 miliardi di euro. Noi siamo una delle aziende più performanti con dati nettamente sopra la media e crescita a doppia cifra, rispetto al 2022: +14,1% a volume e +23,3% a valore, ovvero circa 3,5 e 3 volte l’aumento medio del mercato”.



Un’azienda in salute dunque, fattore senz’altro utile a tutto il territorio roerino.



Prosegue Umberto Sacchi: “L’ambito delle noci con guscio, ormai consumate tutto l’anno, vale circa 64 milioni di euro. Life si attesta leader del segmento con la notevole crescita del +14,4% a volume e +8,2% a valore. Una performance straordinaria è registrata anche sulle “Noci per la Ricerca”, con +32,8% a volume e 40,9% a valore, oltre ad avere un risvolto sociale: per ogni confezione da 500g venduta Life devolve a Fondazione Umberto Veronesi 0,50 € per sostenere le borse di ricercatori e ricercatrici che ogni giorno lavorano per la ricerca scientifica”.



Funzionano i prodotti sfiziosi come i “Partycolari”, novità 2023, composti da frutta secca sgusciata non fritta, ma semplicemente aromatizzata con gusti accattivanti: dalla pizza alle spezie mediterranee, fino al tartufo. Lanciati come test sullo shop Life su Amazon, la linea si sta ingrandendo, a testimonianza del gradimento come snack innovativi anche per l’aperitivo.



Life si conferma azienda di riferimento a livello italiano, scelta dai consumatori, grazie alla strategia orientata a soddisfare vari target, a partire dal premium con i prodotti di eccellenze regionali della linea “Valore al Territorio”, che si arricchisce di anno in anno con nuove referenze come le noci del Piemonte.



Conclude Sacchi: “Da gennaio siamo fornitori ufficiali delle Tavole Accademiche, ovvero l’area ristorativa di UNISG (Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) e nel 2024 abbiamo esposito ed esporremo a fiere come MARCA di Bologna, PLMA di Amsterdam SIAL (Innovazione Alimentare) di Parigi, un appuntamento, quest’ultimo, a cui porteremo la qualità dei nostri prodotti e la cultura alimentare italiana e del nostro territorio”.