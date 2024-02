Mondovì: “passaggio di consegne” all’Ipercoop Mondovicino: Marcello Pavani è il nuovo direttore

Cambia la direzione dell’Ipercoop Mondovicino. Dopo due anni trascorsi nel monregalese, Andrea Di Cursi da domani lascia ufficialmente l’incarico di direttore a Marcello Pavani, 51 anni, originario del Tigullio, ma savonese di adozione. Negli ultimi cinque anni Pavani ha lavorato presso l’Ipercoop le Serre di Albenga e ora è pronto per questa nuova “avventura” a Mondovì.

Una nuova esperienza che ha il sapore verace di un gradito ritorno. Il neo direttore, infatti, conosce molto bene la realtà monregalese, avendo già lavorato presso l’Ipercoop Mondovicino dal 2012 al 2016:

“Sono entusiasta di poter tornare a Mondovì, dove ho trascorso anni importanti per la mia crescita umana e professionale” - ha affermato Marcello Pavani - “Mi sento molto legato a questo territorio e alla città di Mondovì. Io e la mia famiglia abbiamo vissuto a Breo per alcuni anni e porto sempre con me dei ricordi bellissimi, come quello del primo giorno trascorso all’asilo di Carassone da mia figlia Carlotta. Sulla scorta dei miei predecessori posso solo garantire che metterò il massimo impegno per essere all’altezza delle aspettative delle persone che sceglieranno la nostra struttura per i loro acquisti, ma anche dei tanti dipendenti che vi lavorano al suo interno”.

Per un direttore che arriva, ce n'è uno che parte e Andrea Di Cursi ha voluto congedarsi dall’esperienza di Mondovì con un sentito messaggio: “Ci tengo a salutare e ringraziare i soci, i clienti monregalesi e soprattutto tutti i colleghi dell’Ipercoop per questi due anni di proficua collaborazione e stima reciproca. Sono stati due anni intensi e che mi hanno permesso di interagire con una realtà sociale e territoriale veramente unica.”