Nuova sede per l’Avis comunale di La Morra e Verduno: domenica 3 marzo i primi prelievi collettivi

Sabato 10 febbraio 2024 è stata inaugurata la nuova sede comunale dell’Avis di La Morra e Verduno, sita nell'edificio di Piazza Vittorio Emanuele, sede anche degli studi dei medici di base della cittadina langarola.

Oltre ai tanti soci donatori e ai rappresentanti di diverse associazioni locali, alla cerimonia hanno partecipato: l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il sindaco di La Morra, Marialuisa Ascheri, il vice sindaco di La Morra, Massimo Guarena, il vice sindaco di Verduno, Luciano Vero, il presidente provinciale dell’Avis, Flavio Zunino, il presidente della sede Avis di La Morra e Verduno, Oscar Revello, il direttore del Distretto di Bra dell’ASL Cn2, dottor Elio Laudani.



Prima del taglio del nastro, che ha segnato ufficialmente l’apertura, la benedizione della sede da parte del parroco di La Morra, don Massimo Scotto. “Come ha ricordato il presidente Oscar Revello nella puntuale relazione morale – dice la sindaca di La Morra, Marialuisa Ascheri - recentemente abbiamo festeggiato i 50 anni di fondazione della sezione e i 35 anni dell’associazione volontari del soccorso La Morra-Verduno. Non c'è futuro senza memoria ed è importante e necessario raccontarlo anche ai nostri giovani affinché proseguano questo impegno. Nel 2019, nell’ottica di creare servizi sempre più agevoli alle persone, l’amministrazione comunale ha realizzato due ambulatori medici nell’edificio attiguo al salone polifunzionale, considerando anche la posizione particolarmente vocata, nello stesso edificio che ospita anche i Volontari del Soccorso di La Morra e Verduno e l'associazione di Protezione Civile “Proteggere La Morra”. A maggio del 2023 la giunta comunale ha valutato positivamente l’idea progettuale di ricollocare l’AVIS, che da settembre del 1973 aveva la propria sede in via Richieri, in locali più idonei accanto agli studi medici".



"Oggi è stato un giorno di festa oggi per l’AVIS e mi fa piacere che siamo stati in tanti a celebrarlo. Abbiamo inaugurato la nuova sede della sezione, il punto di incontro per i tanti soci, oggi 114, per tutti coloro che vorranno rendere sempre più importante il ruolo e lo scopo che già nel 1972 La Morra e Verduno si sono dati".



"Oggi è l’occasione di dire grazie a quanti hanno reso possibile questo, al personale del comune tutto, ai tecnici Elena Bolla e Giuseppe Rossi, all’architetto Ilaria Gallesio, all’ingegner Massimiliano Manera, che ha avviato l’intervento e purtroppo ci ha lasciato prematuramente, al socio ingegner Edoardo Rivetti, al sindaco di Verduno, Marta Giovannini per la collaborazione che da sempre unisce i nostri comuni. Ma oggi è soprattutto l’occasione per ringraziare i donatori e quanti dedicano con generosità parte del loro tempo all’assistenza a persone in difficoltà. I nostri territori sono ricchi di queste esperienze. Con gioia, apprendo che tra i nuovi volontari ci sono giovani leve e ribadisco anche oggi, come a San Martino, l'appello alle ragazze e ragazzi. Fatevi coinvolgere nella vita del paese attraverso le associazioni. Tutte hanno bisogno di giovani per proseguire la propria attività. Il vostro impegno sarà un dono per gli altri che darà ottimi frutti per voi”.



Nella nuova sede dell’Avis comunale di La Morra e Verduno, sono quattro le postazioni dedicate ai prelievi, già dal prossimo 3 marzo il via ai prelievi collettivi.