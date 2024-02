Saluzzo piange Vera Biella, 84 anni e l’autoscuola nel DNA

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Vera Biella, storica istruttrice dell’omonima autoscuola saluzzese. Dopo la morte a gennaio di Roberto Biella, classe 1943, se ne andata un’altra storica istruttrice e insegnante – sin dal 1957 - che ha insegnato a guidare a tantissimi giovani saluzzesi e del territorio.



La signora Vera aveva 84 anni. L’autoscuola con sede a Saluzzo in corso Roma e a Verzuolo - attualmente in società con l’autoscuola Valinotti - era stata fondata dal padre Paolo che, appassionato di motori, fu uno dei primi a Torino a diventare “istruttore di guida” (vestì anche, negli anni ‘30, i panni di “chauffeur” al servizio di Francesca Bertini, diva nel film “Addio Giovinezza”). Con una Fiat 514 il giovane Paolo, pioniere delle autoscuole della provincia di Cuneo, iniziò la sua carriera. A Saluzzo impiantò l’autoscuola, sotto i portici di via Piave, vicino all’ospedale, per poi trasferirla in corso Roma 24. La storia dell’autoscuola l’aveva scritta proprio Vera con il fratello Roberto, mentre la sorella Bruna aveva continuato ad affiancare la madre nel lavoro impiegatizio ed espletamento delle varie pratiche.



Vera lascia le figlie Paola e Grazia con le rispettive famiglie, nipote e pronipoti, la sorella Bruna e tutti i parenti. Il rosario sarà recitato oggi (domenica 11 febbraio) alle 17.30 presso la Chiesa parrocchiale Maria Ausiliatrice di Saluzzo.



I funerali avranno luogo lunedì 12 febbraio alle 15 con partenza dalla “Casa del Commiato Calosso-Demaria” sita in via San Nicola, 23. Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra per i Riti di Cremazione che avverranno in forma privata.