3 casinò online sottovalutati ma con i migliori bonus

Il settore del gambling online è in continua espansione, con proposte sempre più interessanti per gli appassionati. Tuttavia, la quantità di piattaforme di gambling online rende difficile scegliere su quale giocare.

In generale, gli utenti preferiscono puntare sulle piattaforme con licenza, o sui casinò ADM, ovvero quelli regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A questi si affacciano diverse realtà emergenti che, pur non godendo ancora della stessa fama, offrono caratteristiche innovative e bonus di benvenuto particolarmente vantaggiosi.

I crypto casino vengono spesso sottovalutati dagli utenti, in quanto sono legati al settore degli asset digitali e quindi presentano diverse barriere tecniche.

Tuttavia, i crypto casino presentano dei bonus di benvenuto allettanti, uniti ad altre caratteristiche interessanti.

Qui di seguito proponiamo un’analisi dei tre casinò online sottovalutati con i migliori bonus: Mega Dice, Lucky Block e Wall Street Memes Casino.

Mega Dice

Mega Dice è un vero e proprio pioniere nel settore del gambling online. La sua caratteristica distintiva è l'integrazione con l'app Telegram che permette di giocare e scommettere direttamente dalla chat.

In questo modo, l'esperienza di gioco è ancora più fluida e immediata, consentendo ai giocatori di immergersi nell'azione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Il bonus di benvenuto della piattaforma è molto interessante. I nuovi utenti ottengono un bonus del 200% fino a 1 BTC che include 50 giri gratuiti sulla slot machine "Wanted Dead".

Per ottenere il bonus di Mega Dice è necessario un deposito minimo di 20 dollari in criptovaluta, mentre i requisiti di scommessa vanno soddisfatti entro 14 giorni.

Le slot machine contribuiscono al 100% al raggiungimento dell'obiettivo, mentre altri giochi come le scommesse sportive e la roulette hanno un peso inferiore.

A proposito di giochi, Mega Dice offre una vasta selezione di giochi da tavolo (compreso il poker), slot machine e giochi con croupier dal vivo. Nella sezione scommesse è possibile puntare, anche in tempo reale, su diverse discipline sportive e e-sport.

VISITA MEGA DICE

Lucky Block

Lucky Block è un crypto casino basato sul token LBLOCK che consente di acquistare e depositare le criptovalute direttamente dal cassiere della piattaforma, senza dover utilizzare exchange.

Si tratta di un ottimo vantaggio per i giocatori che vogliono provare il crypto casino, ma non conoscono il mondo degli asset digitali.

Per quanto riguarda il bonus di benvenuto, Lucky Block offre un bonus di 200% fino a 10.000 dollari, una cifra che permette di iniziare a giocare con un bankroll consistente. Insieme al bonus, la piattaforma regala 50 giri gratuiti su alcune delle slot più popolari e divertenti.

Il bonus di Lucky Block viene rilasciato al 10% per ogni 6 puntate o scommesse. Un sistema che permette di gestire il rischio in modo consapevole e di convertire il bonus in denaro reale passo dopo passo, senza fretta e con la massima tranquillità.

Lucky Block dispone di una vasta selezione di slot machine, con più di 4.000 giochi prodotti dai migliori sviluppatori del settore.

Oltre alle slot, gli utenti possono trovare diverse versioni di roulette, blackjack e baccarat, disponibili anche con croupier dal vivo. La sezione scommesse copre discipline sportive ed e-sport, con la possibilità di puntare dal vivo.

VISITA LUCKY BLOCK

Wall Street Memes Casino

Wall Street Memes Casino unisce il gioco d’azzardo con i meme. La piattaforma è stata creata per supportare il token WSM, lanciato sul mercato nel 2023.

Il crypto casino offre un bonus di benvenuto del 200% sul primo deposito, fino a 25.000 dollari. I titolari del WSM che lo utilizzano per i depositi, ottengono 200 giri gratuiti sulle migliori slot machine. Depositando con altre criptovalute si avrà diritto a 10 giri gratuiti.

I titolari di WSM ottengono un passaporto VIP per accedere a funzioni speciali e a un programma fedeltà con premi e sorprese.

Nonostante sia una piattaforma lanciata di recente, Wall Street Memes Casino dispone di una vasta gamma di giochi, con slot machine, giochi da tavolo, casino live, giochi crypto e megaways.

Inoltre, gli appassionati di scommesse sportive troveranno un'ampia sezione dedicata, con discipline sportive di diverse categorie e gli e-sport più famosi.

VISITA WALL STREET MEMES CASINO