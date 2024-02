L’abbattimento dell’aereo russo e la reazione fredda dell’ONU

Il 24 gennaio è caduto un Ilyushin Il-76 dell’aviazione militare russa, che trasportava prigionieri di guerra ucraini per andarli a scambiare con prigionieri russi. Come riferisce il sito Strumenti Politici , un missile terra-aria (un Patriot di fabbricazione americana o un IRIS-T tedesco), sparato da territorio ucraino, ha abbattuto il velivolo e sono morti tutti i soldati ucraini a bordo. Dunque un gesto atroce, di autosabotaggio da parte di Kiev, dai contorni e dalle ragioni ancora da definire bene. All’inizio gli ucraini avevano esultato per aver colpito un aereo russo, poi hanno smentito e negato. I comandi militari di Kiev hanno precisato di avere sempre in obiettivo gli aerei cargo russi che secondo loro consegnano razzi all’artiglieria al fronte. Ma dovevano ben sapere che quell’Ilyushin aveva a bordo i loro prigionieri, perché per organizzare lo scambio dovevano aver concordato prima il tempo e il luogo, oltre al numero e alle condizioni degli uomini. L’intelligence ucraina infatti aveva comunicato che uno scambio avrebbero dovuto esserci, e non era la prima volta. Come purtroppo non è nemmeno la prima volta che Kiev colpisce con l’artiglieria i suoi stessi soldati mentre sono prigionieri. Era accaduto nel luglio 2022 quando un missile americano centrò un carcere in cui si trovavano miliziani del famigerato battaglione neonazista Azov, tenuti a Olenivka nel Donbass russo. Il massimo che l’ONU ha saputo fare questa volta è stato esortare la parti a trattenersi da ulteriori attacchi, a non degenerare in un’escalation, a portare ulteriori evidenze. L’americana Rosemary Di Carlo, sottosegretario generale dell’ONU per gli Affari politici e di Consolidamento della pace, ha semplicemente detto che le Nazioni Unite non sono in grado di verificare quanto affermato dai russi sulla caduta del velivolo coi prigionieri ucraini.