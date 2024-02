Un Dono per salvare più vite: Toyota FujiAuto e Fondazione Ospedale Cuneo uniscono le forze

Nel contesto di un'iniziativa volta a migliorare la salute e il benessere della comunità locale, abbiamo avuto l'onore di incontrare la Presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, la Dott.ssa Silvia Merlo e il Consigliere Dott. Elio Rostagno, per discutere dell'iniziativa "Un Dono per Salvare Più Vite".

Presso la sede di Toyota FujiAuto, il nostro CEO Enzo Mattiauda e la Responsabile Amministrativa Elisa Garnero hanno avuto il piacere di consegnare un assegno di € 18.633 alla Fondazione. Questa somma, generata grazie al contributo di ogni cliente che ha acquistato una vettura, servizio o manutenzione presso Toyota FujiAuto nel corso del 2023 (con €1 devoluto in beneficenza per ogni documento emesso), è destinata all'acquisto di un NUOVO MACCHINARIO PET per l'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

L'impegno di Toyota FujiAuto nel sostenere la Fondazione Ospedale Cuneo si traduce concretamente in un contributo significativo per la prevenzione dei tumori e il monitoraggio delle terapie oncologiche. Questa partnership riflette l'impegno di entrambe le organizzazioni nel promuovere la salute e il benessere della comunità locale.

Con gratitudine, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa generosa donazione. È grazie al vostro supporto che possiamo fare la differenza e offrire speranza a coloro che affrontano la battaglia contro il cancro.

Invitiamo tutti a sostenere la Fondazione Ospedale Cuneo e a seguire da vicino l'andamento del progetto PET sul sito www.fondazioneospedalecuneo.it. Insieme, possiamo continuare a fare la differenza nella lotta contro il cancro e nel migliorare la vita di chi ne è colpito.