Monastero e Pratavecchia, portano a casa la palma del Carnevale degli oratori della Diocesi [FOTO]

Sono stati il colore, l’impegno e l’ingegno dell’oratorio di Monastero-Pratavecchia, con il tema Leg-oratorio a portare a casa la coppa del Carnevale degli oratori di Saluzzo con il massimo del punteggio: 100.

La loro esultanza in tribuna, tutti insieme adulti e bambini, ha chiuso oggi,(dimenica 11 febbraio) il sipario sulla sesta edizione del Carnevale degli oratori della Diocesi saluzzese.

Gioiosamente belli, coreografici e allegri, anche se secondi, l’oratorio di Verzuolo con le parrocchie di Villanovetta, Falicetto e un tripudio di simpatia nel centro città, sviluppato nel tema “I pagliacci”.

Applausi per tutti, in mezzo a strati di coloriandoli, lungo le vie e sugli abiti e capelli dei presenti. L’oratorio Odb, terzo, ha portato il suo tema incentrato sul film d’animazione Inside out impersonificando le cinque emozioni di Riley, la protagonista, mentre la simpatia a “chiazze” bianche e nere della "Carica dei 41", l’hanno espressa il gruppo della Sacra Famiglia di Roccabruna. Come i divertenti protagonisti di Puffolandia, tema dell’oratorio di Dronero con puffi di tutte le dimensioni.

Piasco e Rossana, hanno fatto irruzione con le coreografie a tema Inside out whit us. I gruppi, presentati da Claudio Petronilla, speaker DJ di RBE radio TV, si sono esibiti davanti alla giuria, formata da 8 consiglieri del Consiglio pastorale della Diocesi, dall’assessora alle attività produttive del Comune Francesca Neberti e dalla presidente della Fondazione Bertoni, Carlotta Giordano.

Alla stessa ora, a Rivoli, si è tenuta la grande parata del 70° Carnevale di Rivoli con chiusura del “Carnevale delle 2 Province”.

A Saluzzo, il Carnevale continua domani lunedì 12 febbraio alle 15, al Pala Crs di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), con il ballo dei bambini animato da Marco Marzi e Marco Skarica.

Alle 20, sempre al Pala Crs, polentata e gran ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi.

Martedì “grasso”, 13 febbraio, infine, chiusura del Carnevale con luna park (in piazza XX Settembre e in piazza Cavour) per i bambini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it