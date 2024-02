Sanfront: tutto pronto per il ritorno del Carnevale

Dopo il successo riscosso l’anno passato ecco che anche quest’anno torna il carnevale in piazza organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Sanfront.



Nel primo pomeriggio del Martedi’ grasso, 13 febbraio Piazza Statuto verra’ invasa da coriandoli, maschere, stelle filanti per la gioia di grandi e piccini.



Mentre sotto l’ala mercatale un nutrito gruppo di volontari sara’ impegnato nella preparazione della tradizionale polenta accompagnata da salciccia e formaggio, che dalle 16 sara’ possibile consumare sul posto oppure arrivare muniti di contenitori per l’asporto. Ad allietare il pomeriggio non mancheranno i tradizionali balli occitani e divertimenti per i bambini.



La festa si concludera’ con il rogo del “Ciciu” fantoccio di paglia e fascine che dato alle fiamme simboleggia la fine del carnevale.



Nel corso della giornata sara’ possibile effettuare il tesseramento soci a sostegno dell’associazione e per coloro che effettueranno il tesseramento per l’anno 2024 la polenta sara’ gratis.