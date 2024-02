Ultima domenica di Carnevale da trascorrere nella Granda con tanti appuntamenti

La tradizione del Carnevale, meteo permettendo, ha in calendario festeggiamenti e sfilate in città e paesi di tutta la provincia, ma oggi, domenica 11 febbraio, non mancheranno eventi musicali, spettacoli e appuntamenti culturali

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Appuntamento con il Carnevale

Questo fine settimana a Savigliano è in programma il “Carlevè ‘d Savian” 2024 con Sarasët e Sarasëtta e tutto il gruppo maschere. Questa domenica, 11 febbraio, dalle 15, in piazza del Popolo, torna la tradizionale “Festa dei bambini”, un allegro pomeriggio in maschera dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. Oltre alla partecipazione di Sarasët, Sarasëtta e di tutto il gruppo maschere, ci sarà lo stand trucca-bimbi e palloncini, con la Croce Rossa saviglianese, ed i giochi del Ludobus. La festa sarà animata da Andrea Caponnetto e dj Johnny Manfredi. Al termine, merenda per tutti a base di pane e nutella, frittelle di mele e cioccolata. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

Proseguono in questo fine settimana gli appuntamenti con il 96° Carnevale Città di Saluzzo – 6° “Carnevale delle 2 Province”. 0ggi, domenica 11 febbraio, alle 14.00 a Saluzzo è in programma la nuova edizione del Carnevale degli oratori, nel centro cittadino con la sfilata per le vie del centro cittadino dei carri e dei gruppi degli oratori al gran completo: oltre all’OdB di Saluzzo, Verzuolo e Moretta, saranno presenti altri 5 carri provenienti da Dronero, Monastero e Pratavecchia, Roccabruna, Rossana e Piasco. La sfilata vedrà impegnati circa 700 figuranti.

Info: https://fondazionebertoni.it

Questa domenica e martedì 13 febbraio, nel pomeriggio a Bellino, nelle borgate di Celle, Chiazale e Prafauchier, arriva il "Beò de Blins" con sfilate e una profusione di nastri multicolori. Martedì pomeriggio si brucerà il “ciciu” simbolo dell’inverno che sta per finire. La sfilata della Beò prenderà l’avvio alle 14 nella borgata di Chiazale per poi proseguire a Celle e Prafouchier. Dalle 21.30, le serate saranno allietate da balli tradizionali, aperti a tutti, nei locali dell’ex scuola elementare di Celle, dove funzionerà il servizio bar. In caso di maltempo, in una o in entrambe le giornate, la manifestazione sarà rinviata a domenica 18 febbraio. Info: www.comune.bellino.cn.it

A Cuneo è in programma questa domenica la tradizionale sfilata di Carnevale.

Il Carnevale Ragazzi 2024 sarà all’insegna di una “cascata di risate”, questo il tema scelto per la 43ª edizione della manifestazione. Il percorso della sfilata partirà alle 14.30 da piazza Galimberti. Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, la Banda musicale “Duccio Galimberti”, le maschere di Cuneo Gironi e Girometta. L’animazione sul palco sarà a cura dell’Associazione “Gli AnimAttori”. In caso di cattivo tempo, la sfilata sarà rinviata alla domenica successiva, 18 febbraio. Info: www.comune.cuneo.it

Il Carnevale di Mondovì con le sue maschere tipiche, il Moro e la Bela Monregaleisa, ha in calendario tanti eventi che culmineranno il 25 febbraio con la tradizionale parata di carri allegorici, feste in maschera e molto altro. Oggi, domenica 11 febbraio, sarà una festa anche a misura di famiglie e di bambini nel Centro storico del rione di Breo. Alla partenza della sfilata in piazza Santa Maria Maggiore saranno presenti Judici & Molinoir che scalderanno gli animi con la loro musica. Intorno alle 14 ci sarà il raduno degli sfilanti in piazza Santa Maria Maggiore. La sfilata, con partenza intorno alle ore 15, si snoderà per le vie della città con arrivo in piazza San Pietro intorno alle 16,30. Qui, alla presenza del carro del Moro, si scatenerà la grande festa al ritmo di musica. In piazza Ellero sarà allestito un vero e proprio “Villaggio dei bambini”, con numerose attrazioni. Sempre in piazza Ellero, così pure come in piazza della Repubblica, saranno disponibili due mongolfiere per il volo vincolato. In piazzale Unità d'Italia sarà invece operativo il luna park, dal 10 al 25 febbraio. In caso di maltempo gli eventi saranno posticipati a domenica 18 febbraio.

Info: www.facebook.com/carnevaledimondovi

Ad Ormea oggi, 11 febbraio, nella sala della Società Operaia si terrà il Carnevale dei bimbi, dalle 15 alle 18 merenda, truccabimbi e spettacolo del Mago Ticket con ingresso libero. Info: pagina Facebook proloco Ormea.

Ecco qualche appuntamento nel Roero e nella Langa.

A Sanfrè oggi, domenica 11 gennaio, ci sarà la Festa di Carnevale con la sfilata dei carretti a partire dalle 14.30 con musica, divertimento e animazione. Info: proloco Sanfrè.

Sempre questa domenica, a Santa Vittoria d’Alba, è in programma il “Carnevale in piazza”.

Tutti pronti in piazza Bertero 1, dalle 15.30, per lo spettacolo del Mago Roger e, a seguire, polenta e salsiccia, pane e Nutella oltre alle bugie. Info: www.facebook.com/www.prolocosantavittoria.it

Appuntamento con il Carnevale a Magliano Alfieri questa domenica. Nel salone polifunzionale Riez la Proloco e la Biblioteca civica invitano, alle 16, alla merenda per tutti i bambini, alla quale seguirà, alle 17, lo spettacolo teatrale A un metro da te, di Bingo. A seguire vino e polenta in attesa del rogo di Carvé. Info: pagina Facebook biblioteca civica.

Si festeggia il Carnevale anche a Mussotto d’Alba oggi, 11 febbraio, dalle 14.30 con musica, balli giocolerie, un ospite speciale e. dalle 16, distribuzione di polenta.

Info e programma completo: www.facebook.com/aclimussotto

A Mango questa domenica dalle 16, al circolo della Proloco di San Donato si svolgerà una festa in maschera per grandi e piccoli, con giochi, dolci, coriandoli e la premiazione delle maschere più originali e divertenti. Alle 19 si cenerà con polenta e salsiccia. Martedì 13, alle 15, nel salone Don Bosco, in collaborazione con l’associazione Manganum, sarà proposto lo spettacolo “Mille magie nella Gnomovia”, con la scuola del mago Roger. A seguire ci sarà la merenda per tutti.

Info: pagina Facebook proloco San Donato.

Altro appuntamento nella Langa è a Murazzano con il Carnevale 2024. Questa domenica la "Festa di Carnevale" è in programma dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza Monsignor Dadone con premiazione dei costumi più originali, merenda, polenta e salsiccia per tutti dalle 16, giochi, musica, trucchi, Baby Disco, mercatino dell'usato e lotteria per le scuole. In caso di mal tempo si svolgerà presso il salone polivalente "Gatti-Pagliano". Info: www.facebook.com/obiettivocomunemurazzano

Musica e spettacoli

Alla Fondazione Mirafiore, Serralunga d’Alba, oggi, domenica 11 febbraio, alle 16.30 appuntamento con “Luna delle mie brame”, spettacolo che affronta in una maniera bizzarra il mondo delle fiabe e delle favole, che mette in scena in modo spiazzante i personaggi delle storie più popolari. Per bambini dai 5 anni in su. Ingresso gratuito. Necessario prenotare i posti sul sito: www.fondazionemirafiore.it Prima e dopo lo spettacolo sarà inoltre possibile consumare la merenda a cura dell’Osteria Disguido.

Al salone comunale di Grinzane Cavour appuntamento per la rassegna Burattinarte d’Inverno , andrà in scena questa domenica alle 16.30 “Arlecchino e il furto d’amore”.

Da un richiamo alle origini della maschera di Arlecchino, attraverso un’interpretazione con marionetta vista “de la fame degli zanni”, all’Arlecchino burattino e burattinaio che si trova ad affrontare un prepotente malavitoso fino al Diavolo in persona, pur di salvare la sua amata Colombina e sconfiggere le forze del male. Arlecchino, Colombina, il Guappo e il Diavolo si muovono con ritmo incalzante attraverso lo stile dei canovacci della commedia dell’arte e della guaratella, coinvolgendo il pubblico presente. Tre Arlecchini in scena come omaggio alla maschera più rappresentativa della Commedia dell’Arte, fondendo le più classiche tradizioni dei burattini italiani alla tradizione argentina. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/burattinarte e https://burattinarte.it/spettacolo/arlecchino-e-il-furto-damore

Oggi alle 21, al Teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena “La ferocia” dal romanzo di Nicola Lagioia. È la storia della famiglia Salvemini, una saga familiare in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli. Un bestiario che racconta della nostra incapacità di sopprimere l'istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura. La vicenda dei Salvemini ha il calore di una tragedia contemporanea, particolare e universale allo stesso tempo, e si nutre delle parole nate dalla penna di un grande romanziere, nato e cresciuto in un Sud da sempre attraversato da grandi narrazioni. Costi e modalità di acquisto biglietti (anche on line) alla pagina: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Oggi, domenica 11 febbraio, all'Open Baladin di Cuneo appuntamento con la musica dei Baklava Klezmer Soul, una band che facendo miscuglio di diversi ingredienti culturali come viene fatto per il famoso dolce Est europeo impasta la musica Klezmer a diversi generi musicali dando vita ad un sound del tutto nuovo. Ascoltando i Baklava dall’anima Klezmer, si è travolti da ritmi vorticosi e melodie frenetiche che rendono arduo stare seduti. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.30, per prenotazioni: 0171 489199

A Monforte d’Alba l’associazione Coincidenze APS invita alla ottava edizione della rassegna teatrale MONFORTEATRO. Sono proposti spettacoli di ottima qualità, con compagnie amiche del territorio, con la formula del “the delle cinque”, che prevede the e biscotti agli spettatori e l’accesso gratuito allo spettacolo. Questa domenica, 11 febbraio, la Compagnia teatrale Coincidenze porta in scena “Fiori d’autunno”, liberamente tratto dalla pièce argentina “Giardino d’Autunno”, di Diana Raznovich. Ed è proprio il mondo delle telenovelas sudamericane degli anni Ottanta e Novanta ad irrompere sulla scena del teatro comunale di Monforte, con questa commedia. La pièce è inframmezzata dalle scene in video della telenovela, proiettata su grande schermo. Inizio degli spettacoli alle 17 al Teatro Comunale. Non sono previste prenotazioni. Info: coincidenzeteatro@gmail.com e www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze

Per la rassegna di INCONTRI D’AUTORE XX edizione, che ha luogo nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, a Cuneo, appuntamento alle 16,30 con Alessandro Perpich violino

Gabriella Orlando pianoforte che si esibiranno in “Classiche emozioni”. Programma su:

https://www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/incontri-d-autore-xx-1

Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it

Arte e cultura

È in corso nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba la mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, con incontri ed eventi sulla fotografia. Fino al 25 febbraio saranno in esposizione 46 storie firmate da 39 fotografi del Gruppo Fotografico Albese raccontano Alba e l’albese, un territorio narrato attraverso le persone, con occhi nuovi nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro. 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa. All’interno della rassegna sono previsti i seguenti eventi collaterali nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford: sabato 17 febbraio alle 21.00 ci sarà l’incontro con la fotografa Laura Marinelli. Sabato 24 febbraio alle 21.00 è in calendario l’incontro con la fotoamatrice naturalista Fiorella Dotta.

Info: https://albafotofestival.it

Il percorso Alba Sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. Appuntamenti di febbraio: oggi, domenica 11, sabato 17, domenica 25.

Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta

A Busca terzo appuntamento della rassegna di incontri “Le muse sapienti”. Questa domenica l’iniziativa collaterale alla mostra artistica “L’altra metà. La donna nell’arte” avrà come ospite il coro Milanollo, che proporrà il recital “Tra palpiti e sospiri” che si sviluppa sulla relazione tra il mondo femminile e la musica. L’evento si terrà all’interno dell’Istituto Musicale di piazza della Rossa. Come sempre, l’appuntamento de “Le muse sapienti” sarà affiancato alla visita all’esposizione “L’altra metà. La donna nell’arte” allestita a Casa Francotto, che avrà inizio alle 16. Il concerto si terrà invece a partire dalle 17.30. La partecipazione, a posti limitati, richiede la prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/comunedibusca e info@casafrancotto.it

A Saluzzo oggi alle 15.30 è in programma una visita guidata alla mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”

In occasione di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, la mostra sarà eccezionalmente aperta dalle 18 alle 22, con possibilità di accesso pagando un solo biglietto, se visitata in coppia.

Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo