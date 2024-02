Fossano, all'Hostello Sacco l'incontro di approfondimento sull'elezione diretta del Presiente del Consiglio

L'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la contestuale elezione di una consistente maggioranza parlamentare ad esso collegata, rafforza il potere politico di tutti i cittadini o quello di una sola persona? Aumenta le opportunità di partecipazione o le esaurisce e cristallizza nel momento elettorale? Ed ancora, rafforza o indebolisce la capacità rappresentativa e di governo delle istituzioni politiche? Insomma, risolve o rischia di aggravare ulteriormente i problemi e le difficoltà della nostra democrazia?



Ne discuteremo con Andrea Giorgis, senatore e capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Costituzionali sabato 17 febbraio, alle ore 10,30, presso la Sala dell'Hostello Sacco, in via Cavour, 33, a Fossano.



Dialogheranno con lui Ivana Borsotto, componente della segreteria del PD fossanese, e Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo e segretario provinciale del PD.



Introdurrà l'incontro Stefano Gemello, coordinatore del Circolo PD di Fossano.



Per maggiori informazioni: 3382075316 - pdfossano@libero.it