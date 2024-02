Saluzzo, l’avvocato Peirone in campo per il centrodestra, ma c’è tensione in Fratelli d’Italia

Dopo un primo diniego, l’avvocato Chiaffredo Peirone, noto penalista saluzzese ma residente a Revello, sembra aver ceduto alle sirene che lo vogliono candidato sindaco a Saluzzo per il centrodestra.

Dopo l’autocandidatura di Marco Piccat, ex sindaco ed ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, si susseguono dunque i colpi di scena in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Peirone avrebbe detto di sì – il condizionale resta d’obbligo mancando l’ufficialità che è però attesa a giorni – a condizione di non essere espresso dai partiti ma indicato da un non ancora precisato rassemblement civico.

I tre partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, a stretto giro di posta esprimeranno il loro indice di gradimento, anche se il percorso sembra ormai tracciato.

Vedremo – probabilmente già ad inizio settimana – chi lo presenterà e in quali termini verrà proposta la sua candidatura a sindaco.

Una scelta che, tuttavia, prima ancora di essere ufficializzata, incontra già qualche ostacolo.

La sezione di Saluzzo di Fratelli d’Italia, commissariata e affidata dal segretario provinciale William Casoni al sindaco di Envie e responsabile degli enti locali Roberto Mellano, mostra di non gradire.

“La sezione FdI di Saluzzo, al termine di una seduta plenaria svoltasi lunedì 5 febbraio – è detto in un comunicato stampa diffuso a nome dei militanti dal vicepresidente locale Alberto Anello –, ha espresso la consapevolezza che il candidato a sindaco di Saluzzo, avvocato Chiaffredo Peirone, è frutto di una proposta del commissario Roberto Mellano che la medesima sezione disconosce a partire dai metodi.

Fratelli d’Italia di Saluzzo – aggiunge la nota – ribadisce che, sulla base dei risultati ottenuti in città dal partito alle ultime elezioni politiche nazionali nel settembre 2022, spetta alla sezione locale proporre il nome del candidato sindaco del centrodestra, ovviamente sentiti gli alleati e previo confronto con i vertici provinciali e regionali”.