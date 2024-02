Sci di fondo, Mondiali Juniores: l'Italia di Davide Ghio conquista il bronzo nella staffetta mista

Medaglia di bronzo per Davide Ghio/Iris De Martin Pinter/Aksel Artusi/Maria Gismondi nella staffetta mista che ha completato il programma del fondo ai Campionati Mondiali Juniores di Planica (Slovenia): per l’Italia è una preziosa conferma, a dodici mesi dall’analogo piazzamento ottenuto nell’edizione 2023 a Whistler.

Ad imporsi è stata la Svezia, capace nella frazione finale di raggiungere e superare la Norvegia per tagliare il traguardo in 20’35″2 con 13″9 di margine. Alle loro spalle, l’Italia ha saputo concretizzare il bronzo a 45″1 resistendo al tentativo di ritorno degli Stati Uniti, quarti a 59″8.

Il quartetto azzurro si è mantenuto in linea per un posto sul podio per l’intera gara, con Svezia e Norvegia a prendere il largo nella seconda frazione per poi duellare per il titolo.

Per tre dei quattro staffettisti si tratta di una conferma, visto che De Martin Pinter, Ghio e Artusi erano in gara anche nell’edizione 2023.

La medaglia di bronzo va ad arricchire ancor più il bottino della nazionale juniores nella rassegna di Planica dopo il trionfo di Maria Gismondi, l’argento di Artusi ed il bronzo di Ghio nella mass start in tecnica libera.