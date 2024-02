Da Bra al Santo Volto di Torino per la XXXII Giornata mondiale del malato [FOTO]

La celebrazione della XXXII Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità.



Sulla scorta del messaggio di papa Francesco per la Giornata «Non è bene che l’uomo sia solo. Curare il malato curando le relazioni», sabato 10 febbraio, nella chiesa del Santo Volto di Torino, l’arcivescovo monsignor Roberto Repole ha presieduto la Santa Messa dedicata alla ricorrenza, a conclusione di un appuntamento iniziato già nel pomeriggio con il convegno sul tema «La Pastorale della Salute. Cammino di fraternità per persone e territori».



Sul palco del Centro congressi di via Borgaro si sono alternati numerosi interventi, tra cui quelli di Ivan Raimondi, referente della Pastorale Salute e di Fratel Michael Davide Semeraro, priore dell’Abbazia di Novalesa, che ha riassunto in tre parole il senso del suo discorso: «Fraternità, salute e salvezza, tre parole che insieme ci rivelano il cuore del Vangelo del Signore Gesù».



Non sono mancate testimonianze ed esperienze di fraternità, portate dal mondo dei Migranti, dal mondo Caritas, dalla realtà del mondo del lavoro, dal mondo della salute e della sanità. «Fraternità è stare accanto ai poveri, non solo passare loro vicino», ha detto Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana, aggiungendo: «Fraternità è farsi presenti, non farsi attendere; ascoltarsi reciprocamente; agevolare la verità; farsi disponibili e non diventare imprescindibili per l’altro; accettare i tempi morti che sono i tempi della maturazione e della salvezza e non pretendere il tutto e subito; ampliare le relazioni e non renderle esclusive».



Don Giovanni Manella, arrivato da Carmagnola, ha dato invece un quadro d’insieme sulle Cappellanie territoriali, intese come strumenti di fraternità nel mondo della salute: «La fraternità è un atteggiamento che va condiviso dalla comunità. Scopo delle Cappellanie è pensare da comunità e non come singola unità, avvicinare il mondo della sofferenza con affetto».



In chiusura è intervenuto don Alessandro Koch, sacerdote cottolenghino che, in tema di sanità e salute, ha parlato dell’Hospice di Chieri come «Il posto migliore per il momento sbagliato», pensando all’umanità che trovano all’interno della struttura le persone costrette ad affrontare la malattia.



Il dibattito, per i suoi molteplici contenuti, ha richiamato la testimonianza di fede e la missione ecclesiale a cui sono chiamati i ministri straordinari della Comunione, alcuni dei quali giunti anche da Bra, il punto più a sud dell’Arcidiocesi di Torino.



Il Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica si deve all’Istruzione Immensae Caritatis del 29 gennaio 1973, approvata da papa Paolo VI, «Perché non restino privi della luce e del conforto di questo sacramento i fedeli che desiderano partecipare al banchetto eucaristico e ai frutti del sacrificio di Cristo».



San Tarcisio ne è il patrono: nel 257 d.C. a Roma, il giovane fu ucciso da un gruppo di pagani, mentre portava l’Eucaristia ad altri fratelli cristiani.

Giornata mondiale del malato

Tutto ebbe inizio nel 1991, quando al papa San Giovanni Paolo II venne diagnosticata la malattia del Parkinson. Da quel momento decise di accogliere la sofferenza nella sua vita, producendo diversi scritti e riflessioni nei quali traspare la convinzione che essa possa essere un processo salvifico e di redenzione per mezzo di Cristo, come aveva già indicato nella lettera apostolica Salvifici Doloris del 1984.



Il 13 maggio 1992 lo stesso papa Wojtyla istituì la Giornata mondiale del malato. Così, a partire dall’11 febbraio 1993, la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di momento speciale di preghiera e condivisione, di offerta della sofferenza.



La festa della B.V. di Lourdes è stata scelta, perché molti pellegrini e visitatori, che si erano recati nella città francese dopo i fatti narrati dalla piccola Bernadette, hanno riferito di essere stati guariti da malattie del corpo e dello spirito per intercessione della Madonna.

Nel 2013 papa Benedetto XVI annunciò la sua rinuncia al ministero petrino proprio nel corso di questo giorno di festa, citando la sua salute in doloroso declino come ragione della sua scelta.

Un po’ di storia di Lourdes

11 febbraio 1858. La giovane Bernadette Soubirous raggiunge la grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere legna insieme alla sorella e ad un’amica. «Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede», racconterà. Dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a Lei nella recita del Rosario. Seguiranno altre 17 apparizioni nei mesi successivi.



Meta di un forte movimento di fedeli, malati ed associazioni benefiche, il Santuario che sorge sulle rive del fiume Gave de Pau, è uno tra i luoghi di culto più importanti del mondo. Qui la giornata di un pellegrino non può che iniziare dalla Grotta, segnata sul lato sinistro da una sorgente e al centro da un altare. In alto, in una nicchia ogivale, una statua che raffigura l’Immacolata Concezione, appellativo con il quale Maria si rivelò nel dialetto locale a Bernadette «Que soy era Immaculada Councepciou».